Valeria regresa a 'La isla de las tentaciones' para conquistar a otro de los chicos tras su intento con Mario en el pasado

Encontrar el amor en La isla de las tentaciones es uno de los propósitos de Valeria Ardila. La valenciana comenzó su paso por el reality de Telecinco en la quinta edición, donde trató de conquistar a Mario Rodríguez.

Así, el pasado miércoles, en el segundo episodio de la nueva temporada del formato, Sandra Barneda informó a los concursantes de que tendrían una nueva compañera en Villa Playa... y no era otra que Valeria.

Borja, su preferido en 'La isla de las tentaciones'

La soltera reapareció en la ceremonia de entrega de collares para concertar las primeras citas con los solteros y las solteras, aunque los participantes ya habían escogido a sus tentaciones.

"Fui tentadora, me fui sola porque no supieron valorar esta pedazo de tentación y he vuelto para que eso cambie", anunció Valeria que, tras esto, aseguró que quien le había "entrado por los ojos" era Borja, pareja de Ana. Asimismo, en Villa Playa, la soltera protagonizó una tensa conversación con David, pareja de María, cuando esta aseguró que ambos se habían besado... Algo que David insistió en desmentir.