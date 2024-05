Usun Yoon, a Wyoming, en el aniversario de 'El Intermedio': "Pensé que te habías muerto"

El programa de humor y análisis social y político El Intermedio cumple nada menos que 18 años de vida en La Sexta y para celebrarlo hubo un evento especial al que acudieron grandes rostros del programa del pasado y el presente.

Entre ellos estaba la que fuera reportera del programa durante muchas temporadas, Usun Yoon, que protagonizó un monólogo dedicado al que fuera su jefe y presentador del programa, el Gran Wyoming.

"Cuéntales cómo me admiras", le pedía Wyoming a Usun Yoon, que se mostraba agradecida por haber podido formar parte del programa. "La verdad que cuando me llamaron y me dijeron que te dedicara unas palabras, pensé que te habías muerto", decía con humor la reportera.

"Reconozco que cuando me dijeron que seguías vivo, por un lado me alegré, pero por otro... me hubiera gustado ver en qué tipo de ataúd habría cabido una cabeza como la tuya", bromeaba Yoon.

"Me alegra ver que estás bien, bueno, tú no has estado bien nunca... ya me entiendes", añadía, haciendo referencia a la buena situación económica del presentador: "Eres una persona generosa, no te sobra la gracia pero sí la pasta", espetaba.

Durante su participación en El Intermedio Usun Yoon trató de sacarse el carnet de conducir, le pusieron un par de multas, se saltó un semáforo en rojo... y aprendió o lo intentó, a bailar.

"No aprendí a bailar porque tengo la misma coordinación que un calamar pero me dio mucha confianza en mi misma... bailo tan mal que podría llegar a ser alcaldesa de Madrid", se reía de sí misma la exreportera.

"A pesar de lo que dicen muchos por ahí, yo sé que tienes un lado bueno, el lado en el que guardas la tarjeta de crédito", concluía, a lo que Wyoming respondía: "Siempre destacando mi patrimonio, nunca mi belleza".