Una testigo de los presuntos delitos de los Petazetaz asegura que la primera denunciante era una cómplice

Las presuntas agresiones sexuales de los influencers Petazetaz sigue generando un gran revuelo en nuestro país. Este jueves, una nueva víctima de estos jóvenes ha dado un giro al caso al señalar, directamente, a la compañera de piso de los influencers.

Este nueva víctima ha asegurado que la compañera de piso, quien denunció a los Petazetaz, era cómplice de las presuntas agresiones sexuales.

Así, En boca de todos ha podido acceder, en exclusiva, a las conversación de la primera denunciante con los Petazetaz: "Siempre os ollevo amigas, para mí no traéis nunca nada, pero tenéis que ganarme con algo para que os lleve gente. Os llevo una chavala si me compráis un vodka".

Además, el matinal ha hablado con Sara, quien ha denunciado la posible implicación de esta otra joven. De esta forma, Sara ha considerado que no es justo que la excompañera de piso se haya hecho la víctima, cuando no era así: "Además, por personas así, las verdaderas víctimas perdemos credibilidad".

Sara ha agregado que no puede asegurar que esta chica supiera al 100% lo que hacían los Petazetaz, pero sí ha apuntado: "Salía con ellos y tenía bastante relación con ellos... Yo sí pienso que era consciente de lo que ellos hacían a las chicas". Respecto a si esta presunta cómplice sabía si los influencers drogaban a las víctimas, Sara ha sentenciado: "No lo puedo asegurar porque no tengo pruebas, pero viendo las conversaciones hay cosas que ella dice no saber y sí sabía".