Una marca de cervezas graba su propio anuncio imitando al de Jeremy Allen White: "Bebe desnudo"

Jeremy Allen White no deja de acaparar atención, y no solo por su serie, The Bear, o su aparente relación con Rosalía, sino también por la campaña que hizo para Calvin Klein en la que luce su cuerpo posando solo con los calzoncillos de la marca. Sin embargo, le ha salido competencia, pues su sonada publicidad ha sido imitada por una empresa alemana de cervezas, pero utilizando otro modelo.

Un hombre pelirrojo, bastante más grande que el actor y no tan depilado como él, ha grabado el mismo spot para la compañía BRLO, aunque con ciertas diferencias, más allá del propio protagonista. Y es que, en lugar de Nueva York, la ciudad en la que se centra el anuncio es Berlín.

Solo hay que ver ambos spots para ver las similitudes: un hombre paseando por la calle en camiseta blanca de tirantes; sube unas escaleras corriendo; llega a una azotea, se quita la ropa y se queda en calzoncillos; hace una dominada, con el plano enfocando claramente a sus partes más íntimas; mira sensualmente a cámara; y finalmente se tumba en un sofá rojo.

Pero BRLO decidió hacer el cambio más drástico en esta última parte, pues su modelo pelirrojo se tumba completamente desnudo, aunque pixelado, y se bebe una de sus cervezas sin alcohol.

"Bebe desnudo", es el eslogan que aparece al final de la publicidad. "Bebe cerveza. Actitud de Berlín", se puede leer junto a una imagen del protagonista agachado, como hace Jeremy Allen White en su campaña.