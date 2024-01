¿Las mujeres también cosificamos? El 'curioso caso' de la campaña de Jeremy Allen White en calzoncillos

El término "mujer trofeo", de origen inglés, hace referencia (de forma peyorativa, algo que posiblemente no sorprenda) a esas mujeres que son consideradas un símbolo de estatus para sus parejas. Comentamos que lo habitual es que su uso sea en clave peyorativa al implicar que la mujer en cuestión no es más que una bella carcasa que sirve a su marido para que presuma de ella. Resulta además curioso el hecho de que cuando hablamos de una joven atractiva, las críticas recaigan sobre ella ("Es una cazafortunas", dirán), mientras que cuando es un hombre apuesto el que sale con una mujer madura, la sociedad se asegurará de señalar en tal caso a la mujer para convertirla en motivo de mofa.

Pero hoy no venimos a hablar de las denominadas "trophy wives", sino de esos maridos de los que sus esposas presumen hasta la extenuación y de los hombres que la industria en la actualidad cosifica al haber encontrado al hacerlo una nueva forma de ganar dinero y visibilidad. Es el caso de Victoria Beckham, que consciente del furor que genera su marido (no-es-para-menos), no duda en grabarlo entrenando mientras nuestra improvisada Greta Gerwig hace desvergonzados zooms en partes de su anatomía que preferimos ni siquiera dejar por escrito.

Cada vez más hombres denuncian cómo la industria los ha convertido en objetos de deseo

En cada uno de esos vídeos, las celebridades aplauden a la diseñadora por haberle dado la vuelta a la fórmula tradicional en la que las mujeres han sido y son sexualizadas. Lo que ocurre es que cada vez son más los hombres que quieren denunciar la forma en la que la industria los ha convertido en objetos de deseo, algo que ya puso sobre la mesa de debate Jacob Elordi en 2021.

Jacob Elordi en 'Saltburn' Cinemanía

Poco sabía el actor que un par de años después, de la mano de Saltburn, su figura sería tan deseada y deseable que es un motivo recurrente de memes sexuales que recorren las redes, algo que le acaba de pasar también a Jeremy Allen White tras haber salido a la luz su anuncio de Calvin Klein. De hecho, cuando en los Globos de Oro la encargada de generar contenido para las redes sociales del evento saludó al intérprete, lejos de felicitarle por el premio conseguido, no dudó en darle las gracias, "en nombre de internet", por el anuncio. Aún más llamativo es el hecho de que la Advertising Standards Authority haya señalado que la versión femenina del spot, que protagoniza FKA Twigs, "presente a la modelo como un objeto sexual estereotipado". ¿Qué han dicho del anuncio del protagonista de "The Bear"? Absolutamente NADA.

Jamie Dornan y Kit Harington son otros de los actores que no han dudado en denunciar la doble moral que existe en Hollywood y la forma en la que sus cuerpos son siempre analizados hasta el punto de que incluso en las entrevistas, su físico es uno de los temas a tratar. Nos encontramos inmersos además en un momento en el que la alfombra roja es el epicentro de preguntas pretendidamente picantes que ya no se dirigen jamás hacia las mujeres, sino que se hacen sin ningún pudor a sus compañeros.

La ¿diferencia? de la mirada

En la película documental Brainwashed, Nina Menkes analiza la sexualización de la mujer en el cine y la forma en la que la normalización de tales fórmulas ha calado en el imaginario colectivo. La cosificación a las mujeres forma parte de la historia del Séptimo Arte de tal manera que rara vez nos sorprende, pero quizás tendríamos que detenernos a pensar si ahora hacer lo opuesto es pertinente.

"Una cultura entera del lenguaje visual apoya y alienta este sistema opresor, justificando tanto las acciones de los perpetradores, como el silencio humillante de las víctimas. Es esencial que este código visual de opresión se exponga y se entienda", escribe la cineasta en El lenguaje visual de la opresión, publicado en la revista Filmmaker.

Jeremy Allen White en una escena de ' The Bear' FX Network

El documental comienza con una cita de James Baldwin que reza "No todo se puede cambiar, pero nada cambia hasta que se le hace frente", y tal vez este sea el momento de pararnos a pensar si es oportuno que nos comportemos como Benny Hill cada vez que aparece una imagen de Jeremy Allen White o vemos una foto de Pedro Pascal. ¿Estamos pecando de hipócritas o es esta una revancha justa?

La cosificación a las mujeres forma parte de la historia del Séptimo Arte (...), pero quizás tendríamos que detenernos a pensar si ahora hacer lo opuesto es pertinente

También estamos obviando la forma en la que la mirada femenina, frente a la masculina que el cine siempre ha ofrecido, es comprendida de una forma más empática y sensiblona, reforzando así el estereotipo de que la mujer es más emotiva y racional que el hombre. Pretender que las mujeres nunca forman parte de la labor de cosificación refuerza la idea de que las mujeres desean de forma distinta, pues frente a la lascivia más punzante priman, al parecer, las emociones.

"En la prisa por distanciarse de la mirada masculina, quienes desean desplegar una mirada femenina corren el riesgo de dejar las representaciones de deseo, intimidad física y desnudez en las garras de la mirada masculina. Ampliar nuestra comprensión de la cosificación nos permitirá privilegiar el deseo femenino en toda su complejidad”, señala en IAI news Emma Syea, Emma, Investigadora en Filosofía en el King's College de Londres y profesor adjunto de Filosofía en la Universidad Estatal de Florida.

Somos una mujer con un hombre dentro observando a una mujer

Nueva mirada

No, Victoria Beckham no quiere hacer un alegato a favor de la mirada masculina, sino que se limita a presumir del físico de su marido. Al hacerlo, por supuesto, nos reímos con cada uno de sus vídeos, comentamos lo mucho que la envidiamos e incluso suspiramos al ver al ex futbolista hacer flexiones, pero tenemos que reflexionar acerca de si es correcto que los hombres sean (re)tratados con el mismo desprecio con el que nosotras lo hemos sido siempre y recordar además que como dijo Margaret Atwood, en realidad somos "una mujer con un hombre dentro observando a una mujer". ¿Y si lo idóneo fuera encontrar una mirada nueva en la que prime el respeto y el deseo no funcione desde la cosificación?

