Jamie Dornan desvela el "aterrador" acoso que sufrió tras 'Cincuenta sombras de Grey': "Alguien apareció en mi casa cuando mis hijos estaban ahí"

No tuvo que ser fácil ponerse el traje de Christian Grey. Para cuando Cincuenta sombras de Grey llegó a la gran pantalla en 2015, la saga literaria de E.L. James en la que se basaba era un fenómeno global y millones de lectores en todo el mundo estaban deseando ver el turbio y sexual romance entre el protagonista y Anastasia Steele en cines.

Dakota Johnson fue la elegida para dar vida a la estudiante de Literatura que se veía envuelta en las particulares prácticas eróticas de Grey, mientras que le tocó a Jamie Dornan representar la fantasía de muchos seguidores de las novelas que romantizaron al atormentado Christian.

La primera entrega, dirigida por Sam Taylor-Johnson, no tardó en ser un éxito de taquilla, y, aunque sus continuaciones no igualaron el triunfo de la primera, muchos espectadores se mantuvieron fieles a la franquicia. Inevitablemente, las películas también cambiaron la vida de sus actores protagonistas, catapultándolos a la fama internacional y otorgándoles mayor exposición y fama.

En una entrevista reciente con The Independent, Dornan se ha referido al torbellino que supuso Cincuenta sombras de Grey y ha desvelado una aterradora experiencia con un acosador que llegó a presentarse en su casa.

Jamie Dornan y el acoso que sufrió tras 'Cincuenta sombras de Grey'

Dakota Johnson y Jamie Dornan protagonizan 'Cincuenta sombras de Grey' Universal

El actor ha asegurado que, tras el éxito de Cincuenta sombras de Grey, "traté de levantar muros alrededor de los fans para realmente intentar que todo eso no entrara en mi vida". Dornan ha afirmado que es "bastante bueno bloqueando el ruido asociado con los fans y evitando que eso me afecte a mí o, sobre todo, a mi familia".

Sin embargo, no siempre ha podido impedir que su fama se imponga. "Me he visto involucrado en situaciones que han impactado a mi familia", ha contado: "Viví una situación... una situaciones de acoso antes del Covid. Fue aterrador. Alguien apareció en mi casa cuando mis hijos estaban ahí. Fue algo... Cuanto más pueda bloquear todo eso, mejor para mí y para mi familia".

Tras rememorar el traumático incidente, el periodista ha preguntado a Dornan si esa situación le hizo replantearse la elección de sus papeles, si dejó de lado grandes proyectos por miedo a la exposición. "No lo sé porque, obviamente, lo que pasó fue una consecuencia de Cincuenta sombras y la histeria alrededor de la franquicia".

"Nunca volverá a haber algo como Cincuenta sombras. Lo sentí como algo único, sobre todo porque se enfocaba en el sexo", ha añadido: "Pero por supuesto que hay otros trabajos que provocan un escrutinio muy loco, como las películas de superhéroes o las de James Bond, ese tipo de cosas. Por ahora se me ha dado bastante bien evitando todo eso".

Pese a sus palabras, tal y como recoge la publicación británica, el actor se ha reunido con Marvel y ha asegurado previamente que le encantaría tener una carrera similar a la de Robert Pattinson, compaginando blockbusters con filmes independientes. "Si eres un actor con cierto reconocimiento, estarás en esas conversaciones", ha dicho Dornan al respecto.

"No digo que nunca vaya a hacer algo muy grande o algo con todos los ojos puestos ahí, probablemente lo haga", ha continuado: "Pero también estoy muy contento donde estoy ahora. Puedo vivir una vida bastante normal en su mayoría. Puedo sentarme en el metro y estar bien. Soy ambicioso, pero en los últimos 10 años me he dado cuenta de que no quiero picos altos todo el tiempo. No me interesa".

