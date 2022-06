Dakota Johnson desvela los muchos cambios que sufrió 'Cincuenta sombras de Grey': "Firmé para una película muy distinta"

En realidad solo han pasado apenas cuatro años de la última entrega de Cincuenta sombras, la saga basada en las novelas de E.L. James y que protagonizaron Jamie Dornan y Dakota Johnson. Sin embargo, esta última considera que ya ha pasado el tiempo suficiente como para poder hablar de aquellas películas con cierta distancia, y desde esa frialdad poder criticar ciertos aspectos o en este caso incidentes de su proceso creativo.

La actriz, que acaba de estrenar la maravillosa Cha Cha Real Smooth en Apple TV+ (llamada aquí Bailando por la vida), se ha abierto en una entrevista acerca de la trilogía que ella misma protagonizó cuando apenas era una joven actriz y hablar de aquellas cosas que no podía en ese momento: "Yo era joven, tenía 23 años. Así que tenía miedo. Se convirtió en una locura. Hubo muchos desacuerdos diferentes. No he podido hablar de esto con sinceridad nunca, porque quieres promocionar una película de la manera correcta, y estoy orgullosa de lo que hicimos en última instancia porque todo resulta como se supone que debe ser, pero fue complicado. Firmé para hacer una película muy distinta de la que acabamos haciendo", comenzaba confesando Johnson en una entrevista.

Aunque ya había aparecido en algunas películas (entre ellas nada menos que La red social), Dakota Johnson saltó al estrellato con Cincuenta sombras de Grey en 2015. La actriz hizo una audición para la película leyendo un monólogo de Persona de Bergman, y al principio pensó que las novelas de E.L. James serían "realmente especiales" para llevarlas a la gran pantalla. Sin embargo, la autora, el estudio y los directores fueron un "combo" de los problemas en el set.

Dakota Johnson en 'Cha Cha Real Smooth' Cinemanía

"[E.L. James, que se llama Erika] tenía mucho control creativo, durante todo el día, durante todos los días, y exigía que se hicieran ciertas cosas", explica Johnson. "Había partes de los libros que simplemente no funcionaban en una película, como el monólogo interior, que a veces era increíblemente cursi. No funcionaba si se decía en voz alta. Siempre fue una batalla. Siempre".

Originalmente Charlie Hunnam iba a protagonizar el papel de Christian Grey y el dramaturgo de Closer, Patrick Marber, escribió el guión revisado. Pero cuando Hunnam abandonó la película por un conflicto de agenda, la autora estaba tan molesta que desechó el nuevo guion. Dornan sustituyó a Hunnam y Sam Taylor-Johnson, el director de la película, intentó recuperar el libreto de Marber, pero no hubo manera.

"Hacíamos las tomas de la película que Erika quería hacer, y luego hacíamos las tomas de la película que queríamos hacer", desvela la intérprete. "La noche anterior, reescribía las escenas con el diálogo anterior para poder añadir una línea aquí y otra allá. Era un caos todo el tiempo". Por ejemplo, la única escena del guion de Marber que llegó a la primera película fue la negociación del contrato en la que Anastasia y Christian entraban en detalles sobre sus acuerdos BDSM. "Y es la mejor escena de toda la película", añadía Dakota Johnson.

A pesar de todo, Dakota Johnson también admite no lamentarse de haber hecho la trilogía, que a fin de cuentas le dio la fama y la formó como actriz: "No. No creo que sea una cuestión de arrepentimiento. Si hubiera sabido... Si hubiera sabido en ese momento que iba a ser así, no creo que nadie lo hubiera hecho. Habría sido como, 'Oh, esto es una experiencia psicótica'. Pero no, no me arrepiento. Fue genial para nuestras carreras. Algo increíble. Algo afortunado. Pero fue raro. Muy, muy raro", concluía Johnson.

