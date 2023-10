Victoria Beckham revela cuál fue "la cosa más romántica que David ha hecho" y comparte una foto inédita

Desde que a principios de mes se estrenara en Netflix el documental sobre la vida de David Beckham, las vicisitudes del exfutbolista y su familia a lo largo de los años se han vuelto a poner de moda.

Pero son los propios protagonistas los que están alimentando esta situación. Victoria Beckham, de hecho, ha compartido una foto inédita de la renovación secreta de sus votos matrimoniales con David.

Tal y como recoge el Mirror, la excantante habló abiertamente sobre el viaje que hizo con David Beckham cuando él la sorprendió en 2006. Victoria, de 49 años, calificó esas vacaciones especiales como "la cosa más romántica" que David haya hecho jamás.

Victoria hizo esta revelación en la promoción de su nueva fragancia y dijo que ella y su marido tienen una "historia de amor con París". David organizó un viaje desde el Reino Unido a París de tan solo 24 horas.

Luego, Victoria publicó en una story en su cuenta de Instagram una foto del día especial en la que aparece con un vestido de Roberto Cavalli que David eligió para que ella lo usara en la ceremonia.

'Story' publicada por Victoria Beckham donde cuenta cómo fue su renovación de votos con David en 2006. INSTAGRAM

Victoria dijo que vivían en España en el momento en que a David se le ocurrió la idea. Ella dijo: "Cuando vivíamos en España, dejamos a los niños en la escuela una mañana, yo estaba en chándal, sí, estaba en chándal".

"David me dijo: 'Te llevaré a algún lugar durante el día', así que nos dirigimos al aeropuerto. Nos subimos a un avión privado. A mitad del vuelo, David entra al baño y sale con un esmoquin, y me dice 'hay algo para que te pongas en el baño'", prosigue.

"Entré al baño y había un vestido blanco colgado, así que me puse el vestido, me maquillé y salí y el avión aterrizó y aterrizó en Londres. Me bajé del avión y allí estaba el coche conducido por el chófer", dice la exSpice Girl.

La pareja se casó por primera vez en 1999 en un castillo de lujo en Irlanda. Victoria continuó contando la historia: "El mismo coche, el mismo conductor, nos dirigimos a nuestra casa que teníamos en el norte de Londres y teníamos una pequeña capilla en el terreno".

"Entramos en la capilla y él cubrió toda la capilla con flores, mis padres estaban allí, sus padres estaban allí y nuestras hermanas y mi hermano. Y el vicario que nos casó hace tantos años nos volvió a casar. Renovamos nuestros votos y realmente no tenía idea. Fue la cosa más romántica que jamás haya hecho", concluyó.

Tras esta renovación de votos, los Beckham hicieron una escapada relámpago a París, que es en la que se ha inspirado Victoria para crear su nuevo perfume.