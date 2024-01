Pedro Pascal, Timothée Chalamet, Barry Keoghan... Los hombres por fin arriesgan en la alfombra roja

Esta madrugada (hora de España) ha dado comienzo la temporada de alfombras rojas con la entrega de premios de los Globos de Oro. Estrellas de todo el mundo han posado frente a los fotógrafos luciendo sus mejores looks que sentarán las bases para las tendencias de este año y, además del escote palabra de honor, el rojo y el plateado, hemos visto algo que también nos ha llamado mucho la atención.

Durante años, nos hemos quejado del poco esfuerzo que suelen poner los hombres en ocasiones tan importantes como esta, donde la mayoría apuestan por un traje clásico de americana y pantalón de sastre negro combinado con una camisa blanca. Sin embargo, parece ser que los tiempos están cambiando y en la conocida antesala de los Oscar, los actores del momento nos han sorprendido con propuestas bastante más arriesgadas a las que estamos acostumbrados.

El color, las lentejuelas, los estampados y los diseños modernos han protagonizado una alfombra roja en la que ellos han brillado tanto como ellas. Aunque han sido minoría, es una clara señal que algo esta cambiando por fin dentro de la moda masculina.

Pedro Pascal

Incluso con el brazo en cabestrillo, el actor no se ha querido perder esta noche tan especial. Monica Schipper/GA

Desde que se convirtió en el hombre del momento, Pedro Pascal siempre nos ha fascinado con sus elecciones de vestuario. A sus 48 años, se ha convertido en un icono de estilo y no para de demostrarlo en cualquier ocasión, ya sea una premiere o una entrega de premios. En esta ocasión, ha aparecido por el 'photocall' con un look hecho a medida por Bottega Veneta compuesto por un top ceñido de cuello alto y detalles blancos en relieve, pantalones de vestir y unos botines Chelsea.

El actor de The Last of Us ha sabido como hacer del cabestrillo un complemento más de su 'outfit', siendo capaz de defender un look arriesgado, incluso estando lesionado.

Timothée Chalamet

A la espera del estreno de 'Dune: parte 2', el actor nos ha endulzado las Navidades con 'Wonka', musical por el que está nominado a Mejor actor. Monica Schipper/GA

Otro actor que ha llamado la atención por su look ha sido Timothée Chalamet. El francés también ha puesto el foco en la parte superior de su cuerpo, combinando unos tradicionales pantalones de traje en un 'total look' negro con una camisa medio abierta y una americana de lentejuelas en distintos tamaños. Un diseño que recordaba al que llevó a los Oscar del 2022, atreviéndose con un estilismo atrevido cuando nadie más lo hacía.

Barry Keoghan

Nominado por su actuación en 'Saltburn', el actor ha optado por un traje rojo. Jon Kopaloff

Barry Keoghan se ha convertido en el chico de moda (o 'white boy of the month' como dirían en las redes sociales) gracias a Saltburn, una de las películas que más prometen del año. Para demostrar que se ha ganado este puesto, apareció en la alfombra roja con un conjunto rojo de Louis Vuitton combinando el estampado damero de los pantalones con el de pata de gallo de la americana, en un look donde no podían faltar las perlas por todas partes. Un estilismo de 10.

Lenny Kravitz

Lenny Kravitz sorprende con su look en los Globos de Oro 2024 Getty Images

El cantante siempre ha sido un referente a en cuanto a moda masculina se refiere, llevando los trajes a otro nivel, sin embargo, en estos Globos de Oro, Lenny Kravitz se ha superado. En esta ocasión ha apostado por un estilismo de aire setentero con pantalones de campana y botines en punta, aunque lo más especial de su look estaba escondido en su americana. En el lateral izquierdo de la 'blazer', nos encontrábamos con un discreto 'cut-out' que se ha convertido en nuestra obsesión.

Jonathan Bailey

¡No podían faltar los Bridgerton en esta fiesta! Nuestro querido Anthony triunfa con 'Fellow Travelers'. Jon Kopaloff

Descubrimos a Jonathan Bailey en Los Bridgerton y, además de encandilarnos con su historia de amor en la ficción, también nos ha sorprendido con sus looks de alfombra roja. En esta ocasión, el actor británico se ha atrevido con un 'total look' blanco impoluto de Givenchy, formado por una americana, camisa holgada a tono y unos pantalones 'wide leg' que combinaba con zapatos negros.

Jeremy Allen White

El actor no se ha querido perder esta gala en la que se disputa el galardón a Mejor actor de serie de comedia por 'The Bear'. Monica Schipper/GA

Tras su campaña con Calvin Klein, muchos se han disculpado con Rosalía, jurando que no van a volver a dudar de su juicio. Nosotros, sin embargo, nos vamos a fijar más en lo que lleva puesto, y es que a pesar de aparecer con un traje negro normal, la camisa con transparencias le han convertido en uno de los mejor vestidos de la noche.

Nicolas Cage

Nicolas Cage y Riko Shibata en los Globos de Oro 2024 Getty Images

Si bien en los actores más veteranos nos esperamos un look clásico, Nicolas Cage posó en la alfombra roja para demostrar que nos equivocábamos. El actor apareció con su mujer Riko Shibata, de 28 años, con una americana negra y estampado barroco dorado que ha llamado mucho la atención.

Jared Leto

Jared Leto en los Globos de Oro 2024 Getty Images

El polémico actor y líder de la banda 30 Seconds to Mars siempre destaca por sus looks, firmados en su gran mayoría por Gucci. En esta ocasión apostó por una americana 'oversize' negra sin camisa debajo, pantalones blancos algo largos y unos guantes de piel que casaban perfectamente con su estilo.

Ryan Gosling

Ryan Gosling en los Globos de Oro 2024 Getty Images

Aunque nuestro Ken favorito no posó en el 'photocall', si lo hizo para algunos fotógrafos que estuvieron pendiente en todo momento del actor. Si bien Gosling se presentó con un traje negro, los vivos en color blanco de la 'blazer' y la camisa consiguieron hacer de un look normalito, uno de nuestros favoritos de la noche.

Chris Perfetti y Tyler James Williams: mismo look, diferente color

Chris Perfetti y Tyler James Williams en los Globos de Oro 2024 Getty Images

Coincidir con el mismo look en una entrega de premios puede ser un drama, sin embargo, también puede ser la oportunidad perfecta para ver cómo se pueden adaptar a nuestra personalidad un conjunto. Este ha sido el caso de Chris Perfetti y Tyler James Williams en los Globos de Oro, donde ambos llevaron el mismo traje de rayas con adorno de flor en el hombro, pero con diferente color y accesorios.

GALERÍA | Los looks más atrevidos de la historia de los Globos de Oro

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.