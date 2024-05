Una de las presuntas víctimas de los Petazetaz: "No tomé la droga, simulé que lo había hecho y me tocó el culo"

Las supuestas agresiones sexuales de los influencers Petazetaz siguen generando un gran interés en nuestro país. Presuntamente, los creadores de contenido 'fichaban' a mujeres y hombres menores de edad, los drogaban y los agredían sexualmente.

Este viernes, una de las presuntas víctimas de los Petazetaz ha comparecido en directo en Vamos a ver, desde donde ha explicado cómo fue su terrible experiencia con los dos acusados.

"Estaba con mi amiga jugando y, de repente, este chico me dijo que fuese allí. Comenzó a hablarme de mi tatuaje y soltaba burradas como que era nazi, que le gustaban las menores como yo... Me ofreció droga y yo hice como que me la tomaba porque no paraba de insistir", ha comenzado la posible víctima.

"Fui al baño y me quiso acompañar por si me caía. Al final fui sola y estuve cinco minutos allí. Tras esto, el chico me preguntaba si me estaba gustando y si quería más. Así todo el rato", ha agregado la joven.

Asimismo, la mujer ha señalado: "Yo no me tomé la droga, solo hice como que sí. Me fui con mi amigo para contárselo y, al estar sentada con él, vino Iván y se puso a quitarme las cosas. Fui a agacharme para recoger una y me dio en el culo. Los demás que estaban allí se dieron cuenta y los echaron de Príncipe Pío. Después, me escribió uno de ellos por redes sociales diciendo: 'Si quieres, te bloqueo a ver si te voy a violar. Tus amigos se van a enterar, no sabéis quién soy'. Y le bloqueé".

Por su parte, el abogado de la víctima ha apuntado: "Mi clienta va a prestar declaración y a ratificar la denuncia. Luego está previsto el reconocimiento del médico forense, en este caso, psicológico, porque no constaban daños físicos, y la declaración de los investigados. Veremos qué resultado da la instrucción".