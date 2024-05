Un grupo de okupas de Vallecas agrede a un equipo de 'Vamos a ver': "Nos han lanzado huevos y ha venido la Policía"

Los vecinos de una urbanización ubicada en Vallecas, Madrid, no pueden más. Pilar, la presidenta de la comunidad, ha explicado, en Vamos a ver, la situación a la que se tienen que enfrentar debido a los okupas que se hacen pasar por una empresa de alquiler de pisos vacíos.

Así, Toño García, reportero del matinal ha apuntado que "estos vecinos están sufriendo amenazas, viven un auténtico infierno": "He sido testigo, esta mañana, de cómo han intentado agredirnos lanzando huevos, me han dado a mí y ha venido la Policía".

"Estamos en Vallecas, en una urbanización de lujo donde los pisos cuestan alrededor de 300.000 y medio millón de euros. Esta situación lleva así unos tres o cuatro años. La constructora inicial quebró y 28 pisos libres los cogió una inmobiliaria, un negocio de okupas", ha explicado el periodista.

"No se puede señalar a nadie, pero creemos que viene de la constructora. Primero, crearon una empresa pequeña, desapareció y crearon otra. Están manejando desde aquí las llavees y son quienes hacen y entregan los contratos falsos a las personas que captan", ha apuntado Pilar que, además, ha recalcado que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo cuando los okupas forzaron la puerta de una de las viviendas: "Llamamos a la Policía y este señor acreditó que se dedicaba a alquilar inmuebles aquí, le pidieron los papeles y cuando vieron que todo era falso, se lo llevaron".

"Una vecina se dio cuenta de que estaban intentando alquilar el piso que tenía él okupado. Entonces, llamamos a la Policía y, claro, al ver el contrato, avisaron a estos chicos de que se tenían que marchar porque todos los papeles eran falsos. Esta gente sabía muy bien a lo que venía, aquí no puedes alquilar un piso por 300 ni por 500 euros", ha agregado la presidenta de la comunidad de vecinos.

Finalmente, Toño García ha destacado que había "intentado hablar con el supuesto cabecilla de los okupas": "No me ha abierto la puerta ni me ha contestado. Aún así, uno de ellos sabía que estábamos aquí. Deben tener un grupo de Whatsapp donde se informan porque nos han intentado agredir con huevos".