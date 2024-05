Las conversaciones de Rodolfo Sancho con Nilson, el posible testigo a favor de Daniel: "No puede parecer que yo te estoy pagando"

El juicio contra Daniel Sancho, acusado de haber asesinado y descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha terminado. Así, tras haber pedido perdón a los familiares del médico, el chef español conocerá su sentencia el próximo 29 de agosto.

Sin embargo, en los últimos días, los medios de comunicación se han hecho eco de las conversaciones entre Rodolfo Sancho y un posible testigo que declarase a favor de su hijo. No obstante, este hombre, Nilson, de origen venezolano, trató de extorsionar al actor y, cuando este se negó a seguir pagando sus gastos, optó por no comparecer en el juicio.

Este jueves, En boca de todos ha accedido, en exclusiva, a las conversaciones entre Rodolfo y Nilson. Además, cabe destacar que, en ocasiones anteriores, el intérprete habría negado que hubiera pagado a ninguna persona para que declarase: "Me han pedido dinero muchas personas. Yo nunca he ofrecido dinero".

"Creo que en enero te voy a poder dar una alegría porque voy a disponer de algo de dinero. Ahora mismo estoy ahogado, pero quería que supieras que estoy haciendo las gestiones para poder ayudarte y agradecerte. Sobre todo, para ayudarte a comprar esa casa que te quieres comprar. Espero poder hacerte algún regalito cuando vengas a Tailandia", aseguró Rodolfo Sancho a Nilson.

El actor, al parecer, se dio cuenta de que este tipo de actuaciones no sería del todo legal, por lo que agregó: "No puede parecer que yo te estoy pagando. Ya veremos cómo lo hacemos, no sé si a través de Carmen o Ramón, pero lo que no puede parecer nunca es que yo estoy pagando como testigo, ya que tu testimonio podría declararse nulo".

Finalmente, y ante la ausencia de respuesta por parte del venezolano, Rodolfo Sancho agregó: "¿Qué ha pasado? Por favor, no me abandones". Por su parte, la abogada de Nilson ha asegurado en el matinal de Cuatro que su cliente "no acude a Tailandia porque le cambian la versión de los hechos de los que él iba a declarar en un primer momento": "Ellos le indican que debe decir que él, en el caso de Daniel, hubiera cometido lo mismo. Nilson estaría dispuesto a devolver el dinero que no utilizó para los gastos".