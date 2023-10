Un chófer de Shakira revela las insólitas exigencias de la cantante: "Era peligroso"

Este fin de semana, Socialité ofreció el testimonio de uno de los chóferes que trabajó con Shakira. Unas revelaciones sobre las presuntas exigencias de la cantante a la hora de trabajar, como no mirarla a los ojos o no poder hablar con ella, que no la dejan en buen lugar.

"Confirmo que la experiencia con Shakira y su hermano Tonino durante 10 días en Madrid, fue una de las más desilusionantes de mi vida", revela el chófer al programa de María Patiño.

Entre las peticiones, asegura este trabajador, hay algunas que tildó de "peligrosas". "Voltear el espejo central del vehículo hacia abajo, porque según ellos, podías tener la tentación de mirarla", asegura.

Con todo, señala quela actitud de la artista no es lo peor, sino la de su hermano. "Tonino se sienta en el asiento del copiloto, y te grita continuamente. Juega a que ella es ajena a la situación, cuando Shakira es totalmente consciente, y presencia de manera benévola, cada una de las situaciones negligente", añade.

Además, indica que es él, Tonino, quien está en contacto con la prensa: "Culpa a choferes y empleados de cualquier índole de filtraciones, cuando era él el que estaba totalmente compinchado con los paparazzi. Claramente, les daba indicaciones por teléfono, por ejemplo: 'Shaki ya no sale'", asegura este trabajador.

Por último, tilda a la cantante y su entorno de tacaños. "No dan propina. Te piden encargos, que los adelantes tú de tu bolsillo y luego te ves prácticamente mendigándoles para que te devuelvan el importe que tú has anticipado de tu bolsillo para sus caprichos".