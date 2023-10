Las sospechas por el abandono "premeditado y pactado" de Karina salpican a 'GH VIP': venden entradas para su 'show' en noviembre

Gran Hermano VIP facilitó el abandono de Karina. "Ya has cumplido", le dijo Ion Aramendi a la cantante, para no hacerle más complicada su marcha definitiva. La artista se va libre y sin pagar multa.

"Por más que saco fuerza y procuro estar alegre y bien, la tristeza o el desánimo me pueden. Quizás no esté a la altura de cómo soy. He dado todo lo que he podido dar. Necesito irme a casa", subrayaba por su parte ella, entre lágrimas.

Sin embargo, su marcha del reality está envuelta en rumores y sospechas. Incluso muchos espectadores llegan a tildarlo de "premeditado y pactado". Por eso, Ion Aramendi, conductor de El Debate, hizo alusión a las redes sociales y salió al paso de los comentarios que señalan que la cantante ha dejado el concurso por unos presuntos compromisos laborales ya acordados.

Tal y como muchos seguidores han publicado en redes sociales, la cantante -o, en su defecto, el teatro- estaría poniendo a la venta varios pases para el musical que ella misma protagoniza en el Teatro Bellas Artes. Unos pases que, incluso, estarían ya disponibles de cara al próximo 7 de noviembre, tal y como confirmó Miguel Frigenti, colaborador, que aseguró haber adquirido ya una entrada.

"Quiero aclarar otra cosa. No somos ajenos a las cosas que decís en redes. Estáis diciendo que si es un abandono premeditado y precipitado, quiero que Carlos nos responda claramente. ¿Eso es así o no?", preguntó Ion Aramendi al exmarido de la cantante.

"En absoluto. Es más, si a Maribel le preguntarás: ¿tienes algún compromiso de teatro?..." reaccionó él, siendo cortado por Nagore Robles: "Igual no lo sabe. Miguel tiene unas entradas para el espectáculo el 7 de noviembre".

"No hay una fecha, porque el que está hablando con el teatro soy yo. Estaba programado para noviembre y diciembre y al entrar en GH fue el teatro el primero que dijo: 'oye Carlos, ¿qué hacemos? ¿Esperamos o no esperamos?', y yo les dije: 'vamos a esperar, porque esto no se puede predecir'".

Entonces, Aramendi le echó un capote: "Ha habido un cambio de fechas. De noviembre a…". "A enero. 15 de enero", respondió el ex de Karina. "Vale, pues aclarado el tema que no es una historia premeditada", zanjó el presentador.

nada más lejos de la realidad, porque el debate siguió tanto en redes como en el mismo plató, cuando Alexia Rivas apuntó indignada: "Ya, pero están a la venta y las compra la gente". "Eso es cosa del teatro", se excusó el exmarido de la artista.