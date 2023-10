Torito revela la prohibición que tenía en Telecinco y critica a 'TardeAR': "Me revienta"

Quique Jiménez, más conocido como Torito, ha reflexionado sobre la televisión actual y, en sus palabras, se desprende su descontento por cómo algunos programas tratan los temas de actualidad.

El reportero, ex de Mediaset y actual colaborador de Zapeando, en laSexta, acudió este sábado a Collapse, el programa de entrevistas que presenta Ricard Ustrell en TV3, que emitió las primeras imágenes de su invitado en la pequeña pantalla ocurridas en 2000, en Àgora.

Al hablar de su salto a la televisión nacional, el presentador le preguntó: "¿Es verdad que cuando fichaste por Telecinco te prohibieron decir una palabra?". Torito no tuvo problemas en contestar: "Estaba en TV3, vino un hombre de Telecinco y nos fichó a unos cuantos. Cuando llegué allí, me dijeron: 'aquí no se puede hablar de religión'. Claro, Vasile era un papa en condiciones. Y también me dijeron que no se podía decir la palabra 'rabo'", reveló.

"'Cada vez que lo digas, te quitan 100 euros de la nómina'", detalló. "¿Por contrato?", quiso saber el presentador. "No, así, hablado", respondió el que fue rostro del grupo de Fuencarral, añadiendo entre risas: "Al final del primer mes, fui a contabilidad. Tenía que pagar".

Al hablar sobre si hay algo que le daría "verguenza" hacer en televisión, Torito criticó a aquellos magazines que tienen un plantel de colaboradores que hablan de cualquier tema de actualidad. "Hablar de lo que no sé", se refirió sobre a qué le daría pudor hacer. "De hecho, me da vergüenza cuando en muchos programas cualquier colaborador es capaz de hablar de todo. Me revienta. No puedes tener un programa y hablar de Israel, de Isa Pantoja y tener a los mismos colaboradores. No puede ser", dijo molesto.

Se da la coincidencia de que, precisamente, esta semana TardeAR ha sido criticado en redes por hacer exactamente eso, por lo que muchos medios se han tomado como las palabras de Torito como una clara referencia a este espacio de Telecinco.

"Yo he dicho muchas veces que no a programas, doy pocas entrevistas. Sé que lo que diga pueden ser titulares en mi contra, pero es verdad. No puedes en un programa a una Makoke y que tanto le da comentar esta mierda que esta. ¡Un beso, Makoke!", concluyó sobre este tema.