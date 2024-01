Toñi Moreno pide disculpas tras provocar las lágrimas a una entrevistada: "Hice una broma y me pasé de frenada"

En ocasiones, los presentadores de televisión no están acertados con según qué comentarios, los cuales pueden terminar haciendo daño a alguien. Este ha sido el caso de Toñi Moreno, quien ha tenido que pedir disculpas por un desafortunado comentario a una joven que fue entrevistada en su programa Hoy en día de Canal Sur.

La joven terminó tan afectada después de su intervención que publicó en sus redes sociales un vídeo en el que aparecía llorando, por lo que la presentadora le dijo en directo sobre su aspecto físico.

Tal ha sido el revuelo generado, así como el impacto de dicho post, que la presentadora no ha dudado en pedir perdón. "Os dejo aquí mis sinceras disculpas a Bella y a todos los que se hayan podido sentir ofendidos por mi comentario", escribía en una publicación acompañándolo de un vídeo.

"Cuando vi eso (el vídeo) me quedé impactada, porque nada más lejos de mi intención, Bella, hacerte daño. Lo último que yo hubiese querido en la vida es provocar un mínimo dolor", comenzaba diciendo la presentadora de televisión.

La catalana explicó que ella es bastante bromista, algo que no la excusa de hacer comentarios a los demás: "Creo que te debo una disculpa, estuve desafortunada. Hice una broma, todos me conocéis, y me pasé de frenada. Bromeo la mayoría de las veces sobre mí, y sobre ti es otra. No sabía que el tema para ti era tan sensible. Si lo llego a saber, en la vida hubiese hecho ese comentario que no tiene ni gracia".

Tras ello, la catalana ha contado que en cuanto vio el vídeo de la tiktoker pidió su teléfono y que "desde las cuatro de la tarde ella tiene una disculpa mía, sin paliativos". Asimismo, ha dicho que Bella ha declinado la invitación para volver a conectar con el programa y recibir las disculpas públicamente: "Yo me equivoqué y quería que estuvieras en directo para decirte que fue una metedura de pata".

Toñi Moreno también ha contado el "linchamiento" que ha recibido por esta polémica: "La tarde fue dura. Intenté hablar con ella varias veces y tenía la necesidad de pedir perdón porque no solo no me cuesta, es que me libera".