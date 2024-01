Se echa a llorar tras recibir en televisión un comentario de Toñi Moreno sobre su físico: "¿Te has metido muchos platos de lentejas?"

Toñi Moreno conduce de lunes a viernes Hoy en día, el magacín matutino de Canal Sur en el que tratan todo tipo de temas, desde asuntos de actualidad hasta temas más curiosos y virales. Por ello, este miércoles conectaron en directo con Bella Vida, una tiktoker estadounidense, afincada en Andalucía, que habló de un vídeo que se le había hecho viral recientemente. Sin embargo, su experiencia en el programa no fue buena, pues recibió un comentario de la presentadora que le hizo, más tarde, echarse a llorar.

Así lo contó este mismo miércoles la joven en su cuenta de TikTok, donde suele mostrar las cosas que le apasionan de España. "Hoy me ha pasado algo muy feo, muy fuera de lugar", comenzó explicando, con los ojos llenos de lágrimas.

Entonces, mostró una grabación del programa, con el que conectó por videollamada para hablar de las cosas que le gustan de nuestro país, como los carritos de la compra, que no hay en Estados Unidos. Este tema lo trató recientemente en un vídeo de TikTok, y parece que Toñi Moreno vio una diferencia física entre la grabación viral y la conexión en directo, y decidió hacérselo saber.

"¿Te has metido un filtro? Dime la verdad. Estás mucho más delgada, ¿eh?", le dijo, entre risas, mientras su compañero, Juan Carlos González, le decía que estaba muy guapa. "¿O son las lentejas con chorizo, que te has metido muchos platos de lentejas?", le preguntó la presentadora.

Mientras tanto, Bella Vida se reía y le seguía la broma a Toñi Moreno, pero realmente este incómodo momento no le hizo ninguna gracia. "Mi reacción ha sido reírme, tristemente es una reacción muy común con estos comentarios. Pero opinar sobre el cuerpo de otra persona no es nada gracioso", criticó en su vídeo de TikTok.

"Estoy muy decepcionada ya que Toñi es alguien que admiraba muchísimo y, hoy en día, que diga estos comentarios una mujer a otra mujer, me parece tristísimo", opinó. "No sabemos por lo que están pasando los demás. Toda mi vida he luchado contras trastornos de la alimentación y depresión. Y estos comentarios, que parece que no hacen daño, hacen mucho daño".

"Hablar del físico de otra persona dice mucho más de ellos que de ti. Espero que un día podamos pensar antes de hablar y no pensemos tanto en lo superficial", concluyó la estadounidense.

Horas después, la usuaria volvió a publicar un vídeo en TikTok para dar las gracias a los que la habían enviado mensajes de cariño y para aclarar que había "hablado con Toñi por privado" y le había "pedido disculpas muy sinceras".

"Mi percepción sobre ella no ha cambiado y espero que para vosotros tampoco", aseguró. "Lo que quería dejar claro con mi vídeo es que esos comentarios que me han dicho hoy en directo me dolieron bastante".

"Aunque para algunas personas estos comentarios son bromas o no son importantes para ellos, para las personas que lo reciben pueden ser un mundo", explicó la tiktoker. "No podemos dejar la empatía atrás. No normalicemos comentarios sobre el físico de los demás".