Terelu Campos: "Me fui de Mediaset con una mano delante y una detrás... ahora mis proyectos están en TVE"

En cada episodio de Bake Off. Famosos al horno (lunes a las 22.50 h) los aspirantes tienen que superar dos retos reposteros y someterse al juicio del jurado formado por Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betula, todo ello bajo la atenta mirada de la presentadora, Paula Vázquez.

Bake Off es un programa de cocina, pero su elenco de celebrities, Ana Boyer, Alba Carrillo, Yolanda Ramos, Julio Salinas, Patxi Salinas, Pablo Puyol, Blas Cantó, Marc Clotet, Rocío Carrasco y Terelu Campos (las Azúcar Moreno, Julio y Patxi Salinas, Julio Iglesias Junior y Manolo Sarriá ya han sido eliminados), tienen mucho que decir.

Hija de María Teresa Campos, a Terelu el programa Bake Off le llegó en un momento vital difícil, poco después del fallecimiento de la aclamada periodista y presentadora. Para ella, la frontera entre el concurso y lo personal es difusa y así debe ser si hay un buen clima.

Hay programas que vienen bien en lo vital y programas que no… ¿hay que coger solo los que te pueden gustar?Hay que ser profesional, otra cosa es que a veces hay cosas que te gustaría hacer pero no puedes, porque tienes otro trabajo que no puedes dejar, porque tienes un compromiso o un contrato. Y luego hay programas que llegan a tu vida en el momento adecuado y éste es uno de ellos.

¿Hay que trabajar aunque no te apetezca?Sí. Yo trabajo. A mí me han enseñado a trabajar y trabajo. Luego me puede gustar más o menos lo que haga en ese trabajo. Siempre digo una frase con la que yo me he criado: “No hay trabajo grande o pequeño, sino bien hecho o mal hecho”. Aunque sea pequeño, tiene la misma importancia.

¿Le ha cogido manía a los postres?Nunca he sido muy dulcera. Mi madre sí que lo era, ella hubiera merendado en todas las comidas del día (risas). Ahora un poco más de mayor pido algún postre y mis amigas se sorprenden. Cuando el cuerpo te pide algo se lo tienes que dar. Tengo un poco de chocolate en la nevera y si me da, me cojo un trocito.

¿Practicó en casa antes de ir al programa?No me ha dado la vida. Alguna vez estando ya grabando un domingo he intentado algo y he tenido que repetirlo y me he desesperado porque algo no salía o la nata no se qué.

Lleva muchísimos años en televisión, ¿cómo vive el primer momento en el que se empieza a grabar? ¿Todavía hay nervios o tensión?Siempre. Yo creo que cuando alguien entra a un plató de televisión y es un profesional, tiene nervios. Los nervios son el respeto, el respeto a lo que haces, el respeto a quien te diriges, el respeto a las personas con las que estás trabajando. Si no hay nervios, para mí mal asunto.

Ha pasado por MasterChef, ¿ya tiene callo? ¿Le da miedo no hacer un buen papel o le da lo mismo?No, no me da miedo y mucho menos Bake Off, porque es un programa familiar, para todos los públicos y eso es lo más importante. Y además, si haces algo mal, pues que se rían, que es muy sano reírse y decir "vaya porquería ha hecho Terelu". Eso es bueno y también es parte de la gracia. Y que el público disfrute y diga "bueno, la que está liando".

¿Cuál es el equilibrio en un programa como este entre el cocinar y la parte de salseo? ¿Lo tiene en mente cuando concursa?Sí, lo tengo en mente porque yo hago televisión. Después de 40 años sé perfectamente que hago televisión y se puede compaginar perfectamente. Y es que además el formato invita a que lo puedas coordinar y compatibilizar. Estás cocinando y de pronto te llega Eva Arguiñano y te pregunta… ¡La Eva no hace más que preguntarme! Y yo hablo y pienso ¿qué me han sacado? ¿A que me la has liado ya? Pero me recuerda a los últimos momentos de mi madre, los domingos que veíamos a Carlos, a Eva y La Ruleta, que era lo que a ella le gustaba y ahora le digo "si supieras la de veces que te he visto acompañada de mi madre". Para mí es algo muy sentimental.

Paula Vázquez dice que en Bake Off la gente se abre más que en cualquier otro programa, precisamente porque no se les exige abrirse...Siempre digo que he aprendido de mi madre que hay que crear un clima. En una entrevista tú creas el clima y puedes preguntar de todo. Ahora, si tú llegas y le das una patada en la boca al invitado, pues claro, el invitado se tapa la boca y dice "pues ahora te voy a contestar monosílabos". Hay que crear un clima de respeto, de agradecimiento, de compañerismo, de colegas, para que las cosas fluyan de una manera natural.

¿Se le da bien crear ese clima?Para mí ha sido fundamental. Yo cuando he presentado programas siempre he hablado con el director que primero quiero crear primero un clima y luego le pregunto de todo. También es verdad que hay personas que como no han tenido respeto por ellas mismas, me he podido permitir relajarme más y decir “si tú no te respetas, pues tampoco me puedes exigir a mí que te respete mucho”.

Kiko Matamoros dijo que lo vetaron del reencuentro de Crónicas Marcianas... ¿Cómo está la relación de los colaboradores de Sálvame con Telecinco? ¿Ha habido miedo de que no hubiera algo más allá de Mediaset?Yo nunca he tenido miedo porque yo me fui de Mediaset en 2019 con una mano delante y una detrás, sin ningún proyecto y sin nada de nada. Siempre he sabido que había vida después de Sálvame. No me gustó cómo acabó el programa porque se podía haber acabado de otra manera, porque los programas nacen y mueren.