Tercera derrota consecutiva de Óscar en 'El Rosco' de 'Pasapalabra': "Las prisas no son buenas"

No está siendo una buena semana para Óscar en Pasapalabra, que ya ha acumulado tres derrotas consecutivas en El Rosco, incluida la de este martes, con sus correspondientes visitas a la temida Silla Azul.

El madrileño y Moisés se enfrentaron por un bote que ya supera los 1,7 millones de euros (1.732.000) y fue el riojano el primero en enfrentarse a las preguntas de Roberto Leal con los 145 segundos acumulados en el programa del día.

Tras tres aciertos, le pasó el turno a Óscar, que consumió 14 segundos de los 129 acumulados para contestar dos letras antes de decidir pasar palabra a su adversario.

En el intercambio de turnos, aciertos y letras, fue Moisés el primero en llegar a la Z con 18 aciertos y 38 segundos de tiempo para afrontar la segunda vuelta.

Óscar, por su parte, acabó la primera vuelta con 15 aciertos y 21 segundos, algo lejos de su rival, que a esas alturas ya llevaba cinco aciertos más que él.

Moisés, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Pero el riojano se equivocó en la R: "¡Ahí va, no me lo puedo creer!", exclamó, dándose cuenta de que le había dado alas a su contrincante pese a su ventaja.

Pero el madrileño no aprovechó la ventaja, sumando su primer error en la Z: "Las prisas no son buenas", se lamentó tras su fallo. A continuación erró la M y luego la C, pero en su turno, Moisés sumó su segundo error en la D.

Óscar, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

A falta de un segundo, Óscar lo intentó en la H, pero falló, completando un Rosco con 20 aciertos, pero con cuatro fallos, que dejaron en bandeja la victoria a su rival.

Moisés, con 21 aciertos y dos fallos, se proclamó en el ganador del día, por lo que Óscar volverá a jugarse su continuidad en Pasapalabra en el próximo programa.