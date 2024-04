Qué enfermedad impidió a Moisés asistir a 'Pasapalabra' varios días

El viernes 12 de abril, Roberto Leal anunció que Moisés Laguardia se ausentaría unos días de Pasapalabra: "Moisés no va a poder estar en el programa de hoy", destacó el presentador. "Esperemos que vuelva pronto. No sabemos cuánto tardará, porque está indispuesto. No es nada grave. Volverá, se va a recuperar, pero, de momento, el programa tiene que seguir", añadió.

Al final tan solo fueron tres días (12, 15 y 16 de abril), donde fue sustituido por Pablo Díaz. Además, congelaron el bote que se estaba disputando y el tinerfeño y Óscar Díaz se enfrentaron en El Rosco por 100.000 euros.

Su enfermedad: la dermatitis

Finalmente, el 17 de abril, Moisés volvió al programa, justo en la celebración de los mil programas emitidos por Antena 3 en esta nueva etapa del concurso en la cadena.

Pero... ¿Qué le pasó al concursante riojano para ausentarse del programa? Se trata de una enfermedad que él conoce muy bien, un brote de dermatitis atópica.

En la etapa de Telecinco, se ausentó en tres ocasiones: en 2014, 2016 y 2018. En 2023 volvió al concurso, ahora en Antena 3, y desveló en mayo del año pasado qué enfermedad sufría.

"Mi dermatólogo es uno de los principales culpables de que esté yo aquí", recordó el invitado. "Hace unos meses sufrí un brote muy serio de dermatitis atópica. Lo he pasado muy mal", admitió Moisés.

"Gracias al tratamiento de mis médicos estoy pudiendo volver a hacer vida normal y, entre otras cosas, he podido venir aquí", le dijo el concursante a Leal.