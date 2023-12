Tensión en la final de 'El conquistador': "Por un paso no has ganado tú"

La edición de El conquistador en RTVE llegó a su fin durante la noche del lunes, cuando se emitió la tensa y complicada final. Miguel, Joana, Euxebi, Mati, Azo, Agus y Chase se batieron en duelo para conseguir la ansiada bandera y, con ella, el premio del concurso.

La prueba a la que se enfrentaron tocó todos los terrenos, ya que los concursantes hicieron una carrera desde el agua hasta la tierra, con escalada por un acantilado incluida.

Euxebi y Azo no lograron llegar a la escalera, algo que les dio "mucha rabia". "He ido como pollo sin cabeza dentro del agua, me ha dolido mucho no acabar la prueba", explicó Euxebi.

Joana estuvo a punto de conseguir la bandera, pero Miguel Oury se adelantó en la carrera y consiguió salir victorioso. "La he cogido como he podido", explicó el ganador. "Por un paso no la has conseguido tú", le recordaba Julián Iantzi a la joven.

Todos los finalistas salieron contentos de la prueba y felicitando a Miguel. "Lo ha hecho genial", aseguraba Joana, mientras que Mati aplaudía a su compañero y rival. Miguel se marchó a casa con la bandera y los 100.000 euros del premio.

El mensaje feminista de Joana

La única mujer que llegó a la final aprovechó para dar un discurso feminista, y con razón. "He demostrado que las mujeres somos capaces de hacer lo que queramos, aunque no haya ganado", afirmó.

Además, lanzó un mensaje para las niñas que la estuvieran observando: "¡Que nadie os diga que no podéis hacer algo!". Joana quedó así retratada como una auténtica Conquistadora.