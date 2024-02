Tensión entre Ivana Icardi y Aitor, hermano de Adara Molinero: "¡Eres una sinvergüenza y te lo digo en la cara!"

Ivana Icardi y Elena Rodríguez tuvieron una buena relación durante la estancia de la argentina en GH Dúo hasta que fue expulsada. Sin embargo, cuando fue de visita unos días tuvo una gran bronca con la concursante, dado que Ivana y Adara Molinero, hija de Elena, tuvieron disputas fuera.

Elena se quejó de la exconcursante en la casa. "No puedes vivir agarrándote como una garrapata a la gente", le dedicaba Rodríguez. "No me importa salir el jueves [expulsada], pero de mí no va a recibir nada", le aseguró a sus compañeras.

Además, Lucía y Elena afirmaron que Ivana les dijo que sus defensores habían comenzado una relación. "Queremos decirles que se centren, que hay un curro que hacer", dijeron desde el confesionario.

Cuando Ivana intentó explicar en directo lo ocurrido, saltó la tensión con el hijo de Elena. "Nunca dije nada de estas personas", explicaba la argentina. "Tenemos nombre, respeta", le ordenó Aitor.

"Ahora me vas a decir que respete, después del numerito que me montaste", le respondió Icardi. "¡Eres una sinvergüenza y te lo digo en la cara!", le gritó el defensor. "¡Olvídanos!", le repetía, mientras ella aseguraba que "con esta familia es lo mismo siempre".

Elena: "Ivana dice que hay un romance entre la amiga de Lucía y mi hijo Aitor" #GHDúoGala7 pic.twitter.com/uDZJlDZcvP — Gran Hermano (@ghoficial) February 22, 2024

Después de que Marta Flich pusiera orden entre la discusión de los colaboradores, Aitor dijo una última cosa: "Hasta tu familia te ha dejado". Tras ello, Sara, defensora de Lucía, desmentía que tuviera una relación con el hijo de Elena Rodríguez y hermano de Adara Molinero.