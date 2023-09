Telecinco ya tiene programa y presentadora para sustituir a 'Cuentos chinos', de Jorge Javier Vázquez

Se acabaron los Cuentos chinos. Al menos, los de Jorge Javier Vázquez, pues este jueves, Mediaset anunció que cancelaba su programa tras 10 entregas que no habían cosechado la audiencia esperada. Pero la cadena ya ha confirmado cuál será el espacio que ocupará su franja y competirá directamente con El hormiguero, de Pablo Motos.

Telecinco apuesta por nuevas entregas de GH VIP, pero no galas, sino resúmenes que se emitirán de lunes a miércoles -pues el jueves la gala empezará a las 22 horas-, tras el informativo de Pedro Piqueras.

En concreto, será GH VIP: Última hora el programa que sustituirá a Cuentos chinos y lo hará sumando una nueva presentadora al platel del reality. Lara Álvarez será quien conduzca estas nuevas entregas que repasarán los acontecimientos más destacados de la casa.

Además, las galas de los martes presentadas por Marta Flich también han sido retiradas. Aunque, inicialmente, el concurso empezó solo con dos entregas, la de los jueves y los domingos, conducida por Ion Aramendi, rápidamente confirmaron GH VIP 8: Límite 48 horas los martes.

Sin embargo, tras dos emisiones que se quedaron en apenas unos 800.000 espectadores, la cadena ha decidido eliminar esta gala y sustituirla, al menos de momento, por cine.

Aun así, con la llegada de Lara Álvarez al reality, no faltará el formato en la cadena, pues Mediaset apuesta por emitir una entrega casi cada día: el lunes, antes de La que se avecina; el martes, antes del cine; el miércoles, antes de El musical de tu vida; el jueves no hay GH VIP: Última hora, pero sí la gala de Marta Flich que empieza a las 22 horas; el viernes y el sábado no hay nada; y el domingo, el debate conducido por Ion Aramendi a las 22 horas.