'TardeAR' habla con la expareja del sacerdote de Vélez que ha violado a cinco mujeres: "Quiero que se haga justicia"

Este lunes, la Policía Nacional arrestó a un cura de 34 años por haber abusado sexualmente de, al menos, cinco mujeres en Vélez Málaga. La investigación comenzó cuando, la que era su pareja, denunció al encontrar un disco duro con varios vídeos y fotografías.

En ellos, aparecían varias mujeres semidesnudas, dormidas o bajo los efectos de algún sedante y a las que el detenido les hacía todo tipo de prácticas sexuales. Y este martes, TardeAR ha hablado en exclusiva con la mujer.

Con la voz distorsionada y sin mostrar su rostro, el programa de Telecinco ha emitido la llamada con la expareja del sacerdote. "Yo no estoy en condiciones ahora mismo. Me encuentro en una situación que no puedo", expresaba en pleno llanto.

"Yo lo único que quiero es que se haga justicia...", decía en pleno llanto. Por esta misma línea, la denunciante ha pedido: "Que se sepa lo que hace, que no venga ninguna persona más y que no haga daño a la Iglesia como me lo ha hecho a mí".

La expareja del sacerdote, entre lágrimas, le decía al programa de Telecinco: "Os habéis puesto en contacto conmigo cuando las otras son las más perjudicadas".