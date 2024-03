Tamara Falcó se va de la lengua en 'El Hormiguero' y revela la relación que Cristina Pardo mantenía en secreto

La amnistía o el caso Koldo han sido los temas más serios que han acaparado la tertulia de actualidad de esta semana en El Hormiguero, que también ha vivido otros momentos más distendidos, como el ocurrido con Tamara Falcó y que ha implicado directamente a su compañera Cristina Pardo. La marquesa de Griñón se ha ido de la lengua y ha revelado sin querer el nombre de la pareja de la presentadora de Más Vale Tarde, cuya relación sentimental ha llevado hasta ahora con total discreción.

Todo surgió cuando el presentador del programa, Pablo Motos, planteó a sus colaboradores si eran valientes a la hora de confesar a alguien que les gusta: "¿Os cuesta decir las cosas a la cara?", quiso saber Motos.

Tamara Falcó fue la primera en romper el hielo y hacer su confesión. "Si alguna vez me ha gustado un chico, mi amiga Lucy siempre sabía cuál me gustaba porque no era capaz de mirarle", dijo.

Cristina Pardo, por su parte, se sinceró que se le daba "fatal" ligar. "Si es por mí, hubiera sido una ameba toda mi vida", ha comentado, entre risas. "Pero porque no te atreves a entrar", ha continuado Pablo Motos.

Fue en ese momento cuando saltó la curiosidad de Tamara Falcó: "¿Y cómo lo hiciste con Jorge?", le ha preguntado, revelando sin querer el nombre de la pareja de Pardo, cuya identidad había permanecido hasta ahora en el anonimato.

A pesar de ello, Cristina Pardo respondió con naturalidad y no le dio importancia al desliz de su compañera. "Pues dejando hacer", ha dicho, con una sonrisa.