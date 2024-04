Tamara Falcó desvela en 'El Hormiguero' lo que hizo en Semana Santa: "Recogimiento y oración"

Pablo Castellano, Chenoa, Adrián Lastra y Marta Díaz, los finalistas de El Desafío, visitaron este jueves El Hormiguero para comentar con Pablo Motos el último programa de la cuarta temporada.

A continuación, el presentador dio paso a sus colaboradores de la tertulia de actualidad: Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val, para repasar algunas noticias.

El valenciano les preguntó sobre lo que habían hecho en Semana Santa, donde Roca y Del Val no hablaron de su escapada a Nueva York sino de la portada de Diez Minutos que protagonizan esta semana.

Cristina Pardo, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

La presentadora de Más vale tarde señaló que "yo he estado en Cádiz y me han caído chuzos de punta, pero me lo he pasado muy bien. Salía a correr y estaba completamente sola por la calle".

"Yo me fui al SHA, y me encantó. Probé un tratamiento muy novedoso que lo gustó y lo subí a mis redes sociales personales. Sorprendentemente, me contestó la ministra de Sanidad, que no sé lo que hace viendo mi Instagram, para criticar el tratamiento", comentó Motos.

Por último, Falcó sorprendió a todos cuando comentó que en Semana Santa estuvo en su casa "en recogimiento y oración. Íñigo quería invitar a unos amigos y no le dejé, le dije que se fuera a otro sitio con ellos, mi casa estaba en recogimiento".