Edurne le cuenta a Pablo Motos su truco para calentar las sábanas de los hoteles

Edurne visitó este miércoles El Hormiguero para presentar su nuevo single, Nada, un adelanto del octavo disco de su carrera, que planea publicar próximamente.

"Me siento muy ilusionada, es una apuesta que me ha llevado a mis inicios del pop electrónico y del sonido más ochentero. Deseo que la gente baile conmigo, hacer música para desconectar y que el público se venga arriba", señaló la artista.

Pablo Motos quiso comentar una manía o truco que tenía la invitada: "¿Es verdad que calientas las sábanas con el secador de pelo…?", le preguntó el valenciano.

Edurne, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"El secador de pelo es algo imprescindible. En un viaje se me puede olvidar algo, pero eso, no. Sirve para secar el pelo, para planchar la ropa y, si lo enchufas a la mesilla, calentar las sábanas... A nadie le gusta que estén frías", comentó la artista.

A lo que Trancas señaló: "Así empezó el Windsor...", dejando caer que se trataba de una práctica peligrosa que podría provocar incendios: "Tienes razón", reconoció Edurne.

"A veces me quemo las piernas, pero la sensación es increíble. A la gente que no lo sepa, le he dado la solución de su vida", concluyó la cantante madrileña.