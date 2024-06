El susto de infarto de Miriam Saavedra a Maite y Julen: "No me he abierto la cabeza con el mueble de milagro"

Estos días en el reality de Mitele Plus llamado Los vecinos de la casa de al lado conviven tres personalidades muy diferentes: la televisiva Miriam Saavedra, ganadora de Gran Hermano VIP; Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun y Julen de la Guerra, conocido por Mujeres y Hombres y Viceversa, además de por Secret Story.

Los días pueden ser tediosos en el pequeño apartamento en el que son grabados 24 horas al día, y las noches no son una excepción, por lo que personas como Miriam buscan cómo divertirse.

De ahí que decidiera una noche dar un susto de muerte a sus acompañantes. Julen y Maite dormían plácidamente en la cama de matrimonio cuando Miriam se echó sobre ellos mientras gritaba "¡MAITEEEEE!".

Y aunque Galdeano reaccionó de una forma más comedida, Julen se llevó tal susto que se arrojó de la cama, llevándose por medio la lamparita de la mesa de noche y acabando hecho un ovillo en el suelo.

"¿Qué ha pasado? Me cago en la p…. estas tonterías no, ¿eh? Está loca perdida", decía Maite desorientada tras el susto. "No me he abierto la cabeza con el mueble de milagro", reconocería más tarde Julen sobre su reacción.

Sin enfadarse demasiado y cediendo a lo cómico de la escena, Maite no dudaba aún así en reprochar a Miriam su broma. "Yo, que me conocéis, que no tengo miedo a nada ni a nadie, porque soy la elegida de Dios, le dije que no, que eso no lo soporto, que la última vez, que me da un infarto y os perdéis a la Maite Galdeano", afirmaba.

La cosa no quedará así, pues no es la primera vez y Julen está harto. "La venganza va a ser grande. Me ha hecho dos y no me va a hacer ninguna más", decía en el programa.