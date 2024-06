Anabel Pantoja, destrozada por los comentarios que dicen que "vende y explota" a su bebé

La colaboradora televisiva Anabel Pantoja ha subido a sus redes sociales un comunicado en el que se muestra muy dolida por los comentarios vertidos en "un programa de televisión" acerca del reciente anuncio de su embarazo.

"Hace una noticia di la noticia más importante de mi vida. Tenía mucha ilusión a la vez que miedo", explicaba la sobrina de Isabel Pantoja, que dió la exclusiva de su embarazo en una conocida revista del corazón.

Según cuenta la futura mamá, la mayor parte de la gente se tomó la noticia de forma positiva, pero no todos. "Hubo personas que, sin conocerme, soltaron frases tan bonitas en medio de un programa de TV como '¿creéis que Anabel Pantoja está preparada para ser madre?, ¿pensáis que durará con su pareja hasta el primer cumpleaños de su hijo? ¿va a rentabilizar y explotar su embarazo y a su hijo?'".

"La libertad de expresión es maravillosa y la aplaudo, pero dentro de un respeto y unos límites", exponía Anabel. "No sabéis hasta qué punto podéis tocar el alma y la cabeza con una sola frase dañina con segundas, solo por ganar un punto en el programa", hacía ver.

"Tengo 38 años y una vida estable y tranquila, creo que no tengo 18 y acabo de salir de un after", se defendía Pantoja sobre si está preparada o no para la maternidad.

"Esta noticia la quise dar así, y por supuesto cobrando, porque ese dinero va destinado a mi familia y hogar, o sea, para vivir", decía sobre la exclusiva la propia Anabel, que le preguntaba a los colaboradores que se metieron con ella, a los que no cita, si ellos no cobran por ir a su programa.

"A ver si podemos tener un poquito el alma y la boca limpia pare decir cualquier estupidez y no causar daño a una persona que lo único que hizo fue quedarse embarazada con su pareja y contarlo", terminaba reflexionando la colaboradora.