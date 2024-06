Los intentos de Jennifer Lopez por salvar su matrimonio con Ben Affleck: "No hay duda de que chocan"

Getty Images for LACMA

Jennifer Lopez y Ben Affleck no están en su mejor momento como pareja. De hecho, esta mala etapa es tan evidente que ha provocado diversos rumores de divorcio desde el pasado 15 de mayo. Sin embargo, ninguno de los dos ha hablado al respecto.

Además, la revista People ha revelado que uno de los posibles problemas se debería a que, mientras la cantante quiere compartir con todos los pequeños detalles de su vida en pareja, el actor, por su parte, prefiere la privacidad. "Ben odia toda la atención y le incomoda mucho. Jennifer siempre ha tenido un enfoque diferente", ha contado una fuente al citado medio. "No hay duda de que sus diversos estilos chocan".

Por otra parte, el diario Daily Mail ha revelado que la actriz está haciendo múltiples esfuerzos para acercarse al protagonista de Pearl Harbor y así salvar su matrimonio. "Todavía piensa que ella y Ben están destinados a estar juntos y la sensación es que solo está tolerando este bache hasta que él se dé cuenta", ha contado el informante.

La artista aparentemente está muy segura de que todo se solucionará y podrá salvar su matrimonio: "Se dedica a sus asuntos habituales con la actitud de que se trata solo de un contratiempo temporal".

La cantante está dispuesta a dejarlo todo para solucionar sus problemas personales, tanto es así, que hace una semana, Jennifer Lopez ha sorprendido a sus fans al anunciar la cancelación de su gira This Is Me Live y les ofreció disculpas. "Se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos", explicó la empresa Live Nation sobre esta decisión.

"Uno de los motivos por el que ella aún lleva su anillo de bodas es que no ha renunciado a su matrimonio. Ama a Ben Affleck y quiere que su matrimonio funciones", ha declarado la fuente.