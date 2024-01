Tres supervivientes de los Andes cuentan a Jordi Évole cómo diseccionaban los cuerpos: "Solo nosotros sabíamos quiénes eran"

Este domingo, Jordi Évole entrevistó en su programa Lo de Évole, que emite la cadena de televisión LaSexta, a los hermanos Eduardo y Fito Strauch y a su primo, Daniel Fernández Strauch.

Estos uruguayos son tres de los supervivientes de la tragedia de los Andes de 1972, que se ha vuelto a poner de moda gracias a la película de Juan Antonio Bayona La sociedad de la nieve, nominada al Oscar.

Los supervivientes, que fueron los encargados de cortar los cuerpos de sus compañeros muertos para alimentarse con ellos y así poder sobrevivir, contaron su experiencia.

"Sacábamos un pedazo de un cuerpo y lo repartíamos entre todos. Sacabas la piel, sacabas la carne, cortabas trocitos de carne y sacabas parejas de trocitos iguales y nadie se quejaba y estaba todo bien", dijo Fito.

Daniel dice que solo ellos sabían "qué cuerpos se habían usado". "El resto no lo sabía. Es muy distinto decir que hoy se van a comer a Pedro y mañana a Juan, a no saber a quién estás comiendo. Nunca lo preguntaron y nunca lo dijimos", dijo, y Eduardo añadió que seleccionaban a los que les "parecían más adecuados en ese momento".

Preguntados por el criterio, dijeron que normalmente optaban por aquellos que no conocían "o no eran muy cercanos a la mayoría". "Era mucho más fácil hacerlo con una persona que no conoces que con un amigo que es cercano. Nos tocó una tarea bastante desagradable", si bien Eduardo Strauch subraya que lo hicieron "con total normalidad".

"La riqueza eran los cadáveres, era lo único que nos mantenía vivos", dice Fito Strauch, mientras que Eduardo confiesa que "50 años después", le empieza "a parecer brutal pensarlo y contarlo". "Si te cuentan todo junto, te ahogas, pero en 70 días...", señala Fito.