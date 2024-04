El sumario del caso de los 'Petazetaz' revela que drogaban a sus víctimas, hombres y mujeres, y las agredían sexualmente

Tras haber llevado a cabo la investigación pertinente, el sumario del caso de los Petazetaz ha salido a la luz y En boca de todos ha podido acceder a él en exclusiva.

Según se refleja en el documento legal, los influencer habrían contactado con sus supuestas víctimas a través de las redes sociales y las invitaban a su vivienda en la Villa de Vallecas, en Madrid. Una vez en la casa, les ofrecían GHB, cocaína, metanfetaminas, marihuana... y, cuando las jóvenes habían consumido estas sustancias, las forzaban a mantener relaciones sexuales.

En sus declaraciones ante el juez, la novia de uno de los influencers comenta la existencia de un vídeo íntimo que grabaron: "Esta persona tenía en su poder un vídeo mío de carácter sexual y no me quería decir nada de cómo lo había conseguido". Asimismo, esta joven aseguraba no saber nada de la presunta actividad de su pareja y, además, afirmaba no haber sido consciente de haber sido drogada.

De la misma manera, el matinal de Cuatro ha hablado con Raúl, otra víctima de los Petazetaz que fue amigo de estos durante cinco años hasta que, un día, se dio cuenta de que le drogaban y le agredían sexualmente: "A mí me drogaron con GHB y acabé como si estuviese muerto, tirado en la cama. Hay un vídeo en el que me están metiendo una bengala en el culo, me raparon la barba, me pintaron la cara...".

Además, Raúl agregaba que no se dio cuenta de que existía un vídeo de las agresiones hasta que otro amigo se lo comentó días después: "Ese vídeo se lo entregué a mis abogados y es gracias a eso que todo va hacia delante".