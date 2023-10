El subdirector de 'Fearless', contra los 'influencers': "Dan lecciones a periodistas, pero no han leído ni medio libro en su vida"

Pese a haber asegurado que no quería convertirse en el objetivo de todas las miradas para dejar todo el protagonismo a su prima, la princesa Leonor, Victoria Federica se ha vuelto a colocar en el centro de la polémica.

Todo ha ocurrido a raíz de la participación de la joven y unos amigos en un reportaje de la revista Fearless sobre el torero Andrés Roca Rey. Así, este viernes, Vamos a ver ha contactado en directo con Bertie Espinosa, subdirector de la publicación, para conocer de primera mano el conflicto con la sobrina de Felipe VI.

Espinosa, que ha destacado que nunca pagan a los personajes que salen en sus portadas, ha apuntado que la agencia que se encarga de la representación de Victoria Federica y el resto de amigos del torero les envió un correo electrónico exigiendo 30.000 euros por la aparición de estos en la portada de la revista.

Por su parte, la revista respondió con un burofax en el que se explicaba que en ningún momento se había contemplado el pago de una cantidad por su participación en el reportaje: "No hay ni un solo contrato y jamás se habló de una cuantía económica. Nosotros nunca pagamos a nuestras portadas".

Asimismo, Bertie Espinosa ha recalcado: "A mí, todo el tema de los influencers me cansa muchísimo. Que haya gente que no hace nada más que dar like y vivir del like y de colgar una foto, que estén dándonos lecciones a periodistas y medios, exigiéndonos, cuando no han leído ni medio libro en su vida y, cuando lo leen, lo hacen al revés. Aquí el protagonista es Roca Rey, precisamente, porque es una persona que se juega la vida en el ruedo, tiene una profesión. Estos tres, que no hacen nada más que pasar la mano como si pasasen la cesta después de cada evento, quieren esto... pues no".