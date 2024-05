Soraya Arnelas explica por qué no se puso la bandera de Extremadura en Eurovisión: "No quería echar más leña al fuego"

La cantante Soraya Arnelas, que representó a España en Eurovisión en 2009, fue la encargada de dar los puntos de España en Eurovisión 2024, algo que hizo desde la playa de Benidorm, en una corta conexión que no estuvo exenta de polémica.

En primer lugar, fue la persona que puso cara a los 12 puntos de televoto que España le dio a Israel, en una edición ensombrecida por los boicots a ese país a causa de la invasión y bombardeos que ese país mantiene sobre la Franja de Gaza, en Palestina.

Por otro lado, la cantante tenía previsto llevar en su atuendo una bandera de Extremadura, su tierra, de a que siempre es una gran embajadora. Sin embargo, decidió omitirla en el último momento, tal como explicó, porque el parecido entre la bandera extremeña y la palestina podía llevar a malentendidos.

La bandera de Extremadura tiene tres franjas horizontales, verde, blanco y negro, de arriba a abajo, justo al revés de la palestina, que además tiene un triángulo rojo a la izquierda. La cuestión es que Soraya recibió críticas por esta decisión, sobre las que ha hablado a posteriori.

"En principio iba a ponerme la bandera de mi tierra y al final me retracté. Mi bandera estuvo conmigo, obviamente, pero no era necesario exponerla y echar más leña al fuego", decía en Los40.

"Me mantuve un poco al margen", decía sobre las críticas, que según hizo ver, son inevitables. "Si te expones, mal y si no te expones, mal". Soraya describió las redes sociales como un lugar que en ocasiones es un "hervidero de opiniones sin ética, a veces sin moral, que no son constructivas".

"Esa noche dormí muy tranquila porque hice mi trabajo", aseveraba, sin arrepentirse de su papel. "Di los 12 puntos, que era lo que me pedía mi contrato, lo que me pedía también mi corazón en ese momento, que era cumplir con lo que me correspondía", añadió.