Colin Jost cae en una trampa para hacer un chiste sobre el cuerpo de su esposa, Scarlett Johansson, en 'Saturday Night Live'

El marido de la actriz Scarlett Johansson, el cómico, actor y guionista estadounidense Colin Jost, hizo un chiste sobre el cuerpo de ella... que no sabía que iba a hacer, durante el programa de humor Saturday Night Live.

Jost se enfrentaba a su compañero Michael Che en una sección en la que cada cómico escribe chistes ofensivos sobre su contrincante, chistes que luego se intercambian y leen en voz alta sin haberlos visto con anterioridad, de forma que cada uno de ellos bromea sobre sí mismo, con la idea de que sean lo más ofensivos posible.

En uno de los turnos de Colin Jost, que está casado con Johansson desde 2020, veía a su mujer en el rótulo y previendo lo que se venía, exclamaba "oh, Dios".

Después, leía: "ChatGBT ha lanzado una nueva función de asistente de voz inspirada en el personaje de inteligencia artificial de Scarlett Johansson en la película Her".

Hasta ahí todo bien, pero luego venía el chiste, que muchos han considerado de dudoso gusto: "Una función que no me he molestado en usar, porque sin ese cuerpo, ¿qué sentido tiene oírla?", leía, dándose cuenta de inmediato de lo que había hecho, llevándose la mano a la cara y riendo.

Saturday Night Live es un veterano programa de la televisión estadounidense muy conocido por su humor irreverente y gamberro, que no duda en reírse de sí mismo y en el que participan las grandes estrellas de Hollywood.