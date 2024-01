Sofía, en 'First Dates': "No me he besado con ningún chico y hace poco tuve un accidente mortal con el coche"

"No me he besado con ningún chico y hace poco tuve un accidente mortal con el coche". Con estas palabras, Sofía, de 27 años, se presentaba ante los espectadores de First dates, a su llegada al restaurante más famoso de la televisión.

En esta ocasión, Carlos Sobera, que no daba crédito a lo que acababa de escuchar, fue el encargado de recibir a esta abogada valenciana que habla cinco idiomas y que acudió al programa de Cuatro más que dispuesta a encontrar el amor por primera vez en su vida.

Es por ello por lo que el encuentro entre Sofía y Pablo no pudo ser más efusivo. El hombre, que trabaja como entrenador de aficionados a jugar al póquer online, llamó a primera vista la atención de la joven, fascinada por el carácter "exótico" de su profesión. "Me he convertido en una mujer fuerte, he superado obstáculos... Vengo de una familia humilde y soy muy buena persona", le confesaba Sofía sobre su pasado como víctima de bullyng.

Sofía y Pablo, en 'First dates'. MEDIASET

Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, el rumbo de la cena tuvo un giro surrealista, después de que el comensal se percatase de que, más que mantener una amena conversación, estaba siendo espectador de un monólogo por parte de ella.

Un ejemplo ilustrativo de lo desapercibido que pasó Pablo para la soltera tuvo lugar cuando la abogada, que había prometido a Sobera que cantaría durante la cena, se dispuso a cantar, completamente de espaldas a él.

Sofía, cantando en 'First dates'. MEDIASET

Precisamente, fue esta la razón que dio el hombre para negarse en rotundo a seguir conociéndola. "Has hecho un esfuerzo para que yo te conozca, pero siento que me ha faltado mi turno para que tú me conozcas a mí. Si lo piensas, te he llegado a contar muy pocas cosas", le explicó a modo de reproche, dejando a Sofía algo descolocada. "Tienes toda la razón. Tal vez he hablado demasiado, en el aspecto para que tú me conocieras, pero con buena intención", le aseguró, antes de salir del restaurante.