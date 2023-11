Sofía Cristo: "Mi madre no está bien, pero en la vida todo se pasa y, al final, hay que seguir adelante"

En la familia Cristo-Rey la polémica está servida. Las últimas declaraciones de Ángel Cristo en ¡De viernes!, donde ha acusado a su madre de convertir su infancia en algo terrorífico, han generado una gran repercusión en nuestro país.

Tal como han destacado todos los medios de comunicación, esta es la primera vez que Ángel se posiciona en contra de su madre y relata algunos de los terribles episodios que vivió durante su niñez: masajes interminables, tareas hasta la noche e, incluso, la realización de fotografías íntimas entre Bárbara Rey y Juan Carlos I.

Pese a esto, la vedette se ha mostrado firme en su compromiso de no hablar acerca de su hijo para no decir nada que pudiera perjudicarle. Asimismo, Sofía Cristo, que ha sido acusada de haber filtrado información de su hermano, ha desmentido insistentemente estos rumores.

Así, tras muchas horas esperando su salida, un equipo de Vamos a ver ha podido hablar con la DJ: "No me sigáis con el coche. Necesito ir a trabajar y estar en el estudio. Esto es muy agobiante, yo entiendo perfectamente vuestro trabajo y os mando un beso a todos y a seguir para delante. Ya se acabará todo esto".

Respecto a cómo se encuentra Bárbara Rey en estos momentos, Sofía ha apuntado: "¿Cómo va a estar? ¿Cómo vamos a estar? Pues mal, pero bueno, en la vida todo se pasa y, al final, hay que seguir adelante. No he visto el avance del viernes porque no me ha dado tiempo, además, ahora mismo no quiero ver nada más porque no me está haciendo ningún bien. Voy a intentar no ver cómo hablan mal de nosotras, no me apetece ver nada más porque me intoxico más aún".