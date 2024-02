Este martes, Kike Quintana ha innovado para su sección de TardeAR en Fila Zero al salir a la calle para preguntarle a la gente de su opinión respecto al programa de su tía, Ana Rosa.

El colaborador del programa de Telecinco se ha estrenado como reportero, y no ha tenido reparo en ser directo con la gente que paseaba por Madrid, siguiendo el mismo estilo que tiene en plató.

En una de sus intervenciones, Kike Quintana ha vuelto a mencionar a la competencia, el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, al que no ha dedicado las mejores palabras. Y es que cabe recordar que el colaborador se ha referido negativamente a Sonsoles Ónega en otras ocasiones, al llamarla "enanita planetaria".

"¿No verán Sonsoles? ¿Sí? Hay que mejorar ese gusto", le decía el sobrino de Ana Rosa a un par de señoras en el centro de la capital. Cuando la presentadora ha escuchado estas palabras, ha negado con la cabeza durante unos segundos, sorprendida por la pulla de su sobrino.

Tras el breve reportaje, Ana Rosa le ha pedido a su sobrino: "A mí no me pongas en estas tesituras". No obstante, no ha hecho ninguna referencia directa a ese comentario sobre el magacín de Sonsoles Ónega.