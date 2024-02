Este martes, Kike Quintana, el sobrino de Ana Rosa, le ha dado una sorpresa a su tía desde su sección 'Fila Zero' en el programa TardeAR. Y es que el colaborador ha aprovechado una noticia recurrente en el espacio de Telecinco últimamente para hacerle un regalo a la presentadora.

El sobrino de la conductora del 'infoshow' se ha basado en que una mujer se casó con un muñeco de trapo en Brasil, con el que 'tuvo' tres hijos, y el programa pudo hablar con la protagonista en su momento.

Por ello, Kike Quintana le ha regalado a Ana Rosa una muñeca de trapo con su aspecto. "Tenemos aquí a la Ana Rosa de trapo y a la de plástico", ha bromeado el colaborador, comparando el juguete con su tía.

"Yo no estoy operada, no tengo nada de plástico", ha asegurado Ana Rosa. No obstante, Kike ha continuado con la broma, y ha comenzado a "buscar el amor" para la "Ana Rosa de trapo": "Abrimos los teléfonos y en directo oficiaremos la boda en TardeAR".

"La muñeca me ha encantado, pero la Ana Rosa de trapo no se puede casar, porque ya estoy casada. Sería bigamia", le ha señalado la presentadora a su sobrino.

No obstante, Kike Quintana la ha ignorado, y ha lanzado un último mensaje sobre la próxima pareja de la muñeca: "Como no sea real el amor, vamos a llevarles 15 días a La isla de las tentaciones a ver si la Ana Rosa de trapo y el enamorado son fieles".