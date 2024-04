Selena hace cambiar la decisión del jurado en 'Factor X': "Faltaba que nos miraras de cerquita"

Selena emocionó al jurado con su historia antes de actuar en Factor X. La joven iba acompañada por sus padres, quienes llevaban 12 años sin reunirse debido a una complicada que separación que vivieron y que afectó a su hija.

"Era yo quien intervenía en los papeles y las conversaciones de adultos. En muchas ocasiones era escoger entre uno de los dos, entonces decidí hacer las cosas sola", explicó la aspirante.

Tras ello, interpretó Guantanamera, de Guitarricadelafuente, mientras que ella misma tocaba la guitarra. "A veces el instrumento acompaña, y a veces no tanto", le criticó Lali Espósito tras la actuación. "No conecté", aseguró la argentina. "No he sentido tanto", opinaba Abraham Mateo.

Vanesa Martín pareció entender lo que ocurría y le propuso a Selena cantar otra canción mientras ella le tocaba la guitarra. Escogió Nana triste, del mismo artista que la anterior. El público se puso en pie y la ovación fue tremenda.

El jurado le da a Selena una nueva oportunidad de cantar 🎤 Esta vez con @vanesamartin_ a la guitarra 🎸



❌ #FactorX3

🔵 https://t.co/jMRIjqphz7 pic.twitter.com/dLeRq39v0x — Factor X (@FactorXspain) April 30, 2024

"Se los está ganando", aseguraba Ion Aramendi desde el backstage. "Mi compañera tenía razón, faltaba que nos miraras de cerquita. Ahora sí que tengo lo que necesitaba", aseguró Abraham. De esta forma, todos cambiaron de opinión y le dieron cuatro 'sí' a la joven.