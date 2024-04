Santi Millán revela que tiene un 'doble', el entrenador Andrea Pirlo: "Me han confundido dos veces ya"

El presentador Santi Millán ha sido uno de los últimos invitados de Martínez y Hermanos, el programa de Cuatro en el que los famosos cuentan sus mejores anécdotas, además de participar en diversas pruebas.

El presentador de Got Talent reveló durante la charla que tiene un auténtico doble, una persona famosa que se le parece tanto que han llegado a confundirle: el exfutbolista y ahora entrenador de fútbol italiano Andrea Pirlo.

"A la que me ves al lado te das cuenta de que no, pero así de lejos...", decía Santi Millán que contó una vez en la que le confundieron no una, sino dos veces y la misma persona.

"Iba entre ruinas", por Siracusa, haciendo turismo, cuando se cruzó con un tipo que le miró de manera cómplice, asintiendo con la cabeza. A eso Millán respondió de la misma manera. "El tío se iba convencido de que me había reconocido y yo pensando: 'No tienes ni idea de quién soy', realmente", decía entre risas.

Al volver al aparcamiento, se encontró con el mismo hombre, que le reveló, que efectivamente, se había confundido: "Pirlo, ¿qué haces aquí? ¡Pirlo!", le dijo en italiano.

El presentador, como pudo, le sacó de su error, en un italiano algo peculiar. "El acento igual notaba que era un poquito... No era muy italiano", decía entre risas.