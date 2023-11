Santi Acosta vuelve a Telecinco con 'De viernes': "Vais a ver un programa con exclusivas, con corazón y muy divertido"

La última vez que se vio a Santi Acosta fue como presentador de Ana sobre Ana Obregón el pasado mes de abril. Ahora, el madrileño vuelve por todo lo alto a "la que siempre fue su casa". ¡De viernes!, es la nueva apuesta de Telecinco para impulsar la noche de, como el propio nombre indica, los viernes. Sobre todo, después de haber pasado por la cancelación del Deluxe, así como La última noche, que casi murió antes de comenzar.

El presentador marcó una época con el icónico programa de Salsa Rosa en Telecinco. Aunque ya hace 17 años de la última edición de aquel espacio que marcaría un antes y un después dentro del mundo del corazón. ¡De viernes!, llega pisando fuerte, puesto que asistirá como invitado Ángel Cristo. El hijo de Bárbara Rey y el fallecido artista Ángel Cristo, hablará por primera vez sobre sus padres.

Acosta regresa a Telecinco por todo lo alto y no puede estar más emocionado por esta nueva etapa profesional. "La verdad es que es una alegría volver a Telecinco. Esta ha sido siempre mi casa. He tenido unos años maravillosos aquí como presentador, como director, como redactor o como cualquiera de las cosas que he hecho" ha contado ante los micrófonos de la propia cadena.

Asimismo, Acosta también ha dirigido unas palabras a Beatriz Archidona, con quien compartirá el plató. "La conocí la semana pasada y la verdad es que está siendo una gozada trabajar con ella. Es una magnífica periodista, inteligente, una mujer estupenda, guapísima y la verdad es que creo que va a ser muy divertido. Nos lo hemos pasado muy bien juntos y seguirá siendo así".

El presentador además ha adelantado a la prensa qué se podrá ver hoy en el estreno del programa. "El viernes vais a ver un programa con exclusivas, con corazón y un programa muy divertido. Queremos pasárnoslo la noche de los viernes muy bien". Además, ha continuado diciendo: "Igual podemos llorar con una historia de amor que queremos bailar o que queremos pasar una noche del viernes entretenida".