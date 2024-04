Edmundo Arrocet volvió a hablar de María Teresa Campos y su familia el pasado viernes en el programa De viernes. Entre los temas que trató, el cómico habló con sorna del comportamiento de Carmen Borrego desde que falleciera su madre, pero también volvió a cuestionar la relación entre los miembros de la familia mediática.

Este lunes, Así es la vida ha comentado y debatido sobre las palabras de la expareja de María Teresa. Y además de que Borrego se haya vuelto a defender de Bigote, Sandra Barneda también ha mostrado su descontento con el humorista.

De hecho, la presentadora se ha tomado unos minutos para dar su opinión acerca de las declaraciones de Edmundo: "Más allá de si uno tiene la potestad de hablar o no, yo en lo que me fijo es en el tono. Cuando alguien pierde a alguien, mira hacia arriba, y hacer parodia de cuando Carmen estaba en una situación extrema y reírse de eso... ".

Así, la conductora del programa vespertino ha expresado: " A mí el resto me da igual. Me ofende sobremanera porque se está riendo del duelo de una persona".

"Me gustaría ver a Edmundo hablando sin cobrar, y que lo hiciera por Teresita, como él dice. Porque cada vez que habla dice que lo hace para contar la verdad de Teresita, pero lo hace con un talonario en medio. Cada vez que habla cobra, y lo hace con una falta de respeto...", ha reivindicado Barneda.

"Habla de una persona con la que ha estado seis años y a la que ha querido... Que la deje en paz. Se murió y hacía cinco años que no sabía nada de ella, habían perdido relación", ha repasado Sandra Barneda, muy crítica con Arrocet.

Así, ha defendido a la veterana periodista: "Ver a una persona que habla con esa maldad y esa inquina, me duele muchísimo. Me duele mucho por María Teresa, que fue una de las grandes pioneras del periodismo. ¡Ya basta, que no la ridiculice! A mí, como periodista y compañera de María Teresa Campos, me sobra".

Muy enfadada, Barneda ha insistido: "Hace muy poco [de la muerte de la periodista] Y María Teresa Capos ha estado muchos años en Mediaset, y la hemos querido mucho. Me duele sobremanera que un hombre llamado Edmundo Arrocet haga tonterías".

Carmen Borrego abandona el plató de 'Así es la vida'

Unos minutos después del discurso de Barneda contra Arrocet, Borrego ha abandonado la mesa del espacio de tardes de Telecinco durante la conversación sobre Edmundo.

Y la presentadora ha explicado la razón: "Acaba de abandonar Carmen el programa, y luego la gente dirá que está haciendo show. No es show, no quiere hablar más porque no quiere dar más pasos. Hay veces que hay que preservar las figuras".

"Vamos a tener un poco de empatía. Y según que cosas y qué tonos, pues no", ha revindicado Barneda. "Es duro para ella", ha expresado, pro su parte, César Muñoz, defendiendo así a Carmen Borrego.