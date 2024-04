Sandra Barneda comenta cómo sería su paso por 'Supervivientes': "Si no me dan la recompensa y tengo hambre, monto un pollo"

Sandra Barneda es la encargada de presentar los debates de la actual edición de Supervivientes. La periodista ya formó parte del equipo durante los años 2016 y 2018, por lo que sabe muy bien a lo que se enfrentan los concursantes que cada año acuden a este concurso de supervivencia.

La televisiva conoce las pruebas, los desafíos y las dificultades que los supervivientes tienen que superar día tras día en su paso por la isla, por lo que ha decidido exponer en sus redes sociales cómo sería ella si fuera concursante alguna vez.

"Sería muy inaguantable, con hambre soy terrible", ha asegurado Sandra en la primera pregunta, que ha sido sobre la comida. "Yo llevaría mal que en una prueba de equipo alguien la cagara y me quedara sin un pastel de chocolate", ha añadido acerca de este tema, que ha relacionado a su vez con las pruebas de equipo. "Si a mí no me dan la recompensa, y tengo un hambre de narices, te juro que monto un pollo", ha confesado de manera rotunda.

Algo que a la presentadora le da más igual es el no poder ducharse con agua caliente, pues ha comentado que se metería en el mar y, al menos, le daría la "sensación" de estar duchándose. "El pelo sería como de rastas. Me da igual si estoy guapa o si estoy fea", ha comentado con relación a esta pregunta.

En cuanto a la convivencia, la televisiva ha manifestado que no podría soportar dormir junto a alguien que ronque y que el estar rodeada de bichos sería lo que peor llevaría. "¿Los bichos? Es que por eso se llama Supervivientes... entonces, pues hay que sobrevivir en todos los sentidos", ha concluido en la respuesta a la última pregunta.