SalvaNemo Illa (Raúl Pérez) canta en 'El Intermedio' su propia versión del tema ganador de Eurovisión

El Festival de Eurovisión y las elecciones catalanas han copado la mayoría de las noticias de los medios de comunicación el último fin de semana.

El Intermedio no quiso quedarse atrás y este lunes aunó ambos temas en una imitación de Raúl Pérez haciendo de Salvador Illa que cantaba el tema The Code, el ganador de Eurovisión, adaptándolo a las elecciones en Cataluña.

"Bona nit Espanya!", exclamó el colaborador del programa de Wyoming caracterizado como Salvador Illa, el más votado en las elecciones catalanas, vestido como el suizo Nemo Mettler, ganador del certamen musical.

Raúl Pérez, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

Salvador Illa-Raúl Pérez realizó su propia versión de la canción triunfadora el sábado en Suecia, The Code, pero hablando del triunfo en la jornada electoral de su partido.

La canción que interpretó decía: "El PSC triunfó, ya está aquí el Salvador. Es el fin del Procés, adéu Aragonés. El pueblo ya votó, no gana Puigdemont. Me quedo yo el Govern, que a mí me han votado més".

"Pactar va a ser la jajajajaja, ay qué coñazo va a ser llegar a President. Empieza el show, uooohooo. Si somos tres: Comuns y ERC, un trío siempre es bien, ¿soso yo? No, no, no", cantó Pérez.

Que llegó a la parte donde el suizo rapeaba para cantar: "Illa. Te recuerdo quién soy yo, soy un crack, soy tu crush, soy tu salvador. Aunque sea un poco tostón, hasta el BOE es más chisposo que yo. Ser aburrido es mi don. Yo gano en comparación. Ya está bien de follón, mírame a mí mantita y siestón".

"¡Esta es mi revolución! ¡Sin movernos del sillón! ¡Viva el aburrimiento! El 'sanchismo' vuelve a triunfar, nadie se va a independizar, ¡Illa maravilla!", cantó mientras daba vueltas y repetía el estribillo el colaborador.