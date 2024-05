Dani Mateo aclara en el especial de 'El Intermedio' el motivo de su ausencia en el programa

En el programa especial que celebró El Intermedio este jueves por su 18º aniversario estuvieron Wyoming, Sandra Sabatés y casi todos los colaboradores del programa de La Sexta. Faltó Dani Mateo.

El presentador de Zapeando mandó un vídeo desde su casa, donde explicó el motivo de su ausencia de los programas de La Sexta: "Os mando un mensaje desde mi lecho. Pero no es porque esté cansado y me haya quedado en cama. No hombre no, soy un profesional", afirmó Mateo.

"Yo solo duermo durante el programa, en los ratitos en los que no salgo yo. Si estoy aquí es porque he tenido un pequeño accidente, un problema con el coche. Más bien el coche conmigo, yo estoy mal, pero tendríais que ver como ha quedado él...", comentó el colaborador del programa.

Dani Mateo, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

Y bromeó diciendo: "En cualquier caso, debo descansar, debo recuperarme. No solo de este accidente, sino de estos 18 años de El Intermedio, que me han hecho casi más daño".

Mateo comentó que si tuviera que quedarse con un solo momento de los 18 años del programa, "creo que estaremos todos de acuerdo en que sería mi momento Borat", apuntó.

Dani Mateo, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

"Cuando aparecí delante de toda España luciendo un trikini, y por fin pude demostrar todo lo que tengo dentro… que como recordaréis, es muchísimo", señaló mientras aparecía el vídeo de aquel momento a su lado.

El barcelonés siguió diciendo que "en un aniversario tan entrañable como el de hoy, no puede faltar algo tan tradicional como los tirones de oreja. Y como no estoy allí para dártelos, he mandado a tres amigos para que te los den por mí. Un abrazo a todos, se os quiere", concluyó el periodista.