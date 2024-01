Saltan chispas en 'GH Dúo' entre Marta López y Efrén Reyero tras sincerarse en directo: "Me has utilizado"

Todo apuntaba a que Marta López y Efrén Reyero serían una de las parejas más fuertes de GH Dúo, y es que los dos se mostraron más que ilusionados ante este nuevo reto. Los dos habían sido novios y, aunque de eso hace ya unos años, en los últimos meses había habido un acercamiento. Por ello, los seguidores del formato habían confiado en su buena relación.

Sin embargo, tras menos de una semana del estreno de la segunda edición del programa, todo ha saltado por los aires. Entre ellos ha habido ya unos cuantos mensajes cruzados que provocaron que la gala del martes acabase siendo el escenario de una discusión entre ambos.

La pareja fue la primera en entrar a la 'Sala de la verdad', y ahí ninguno pudo seguir manteniendo las formas. Tras ver los vídeos de su comportamiento, y cómo Efren marcaba la distancia con Marta, esta aseguró que se sentía muy decepcionada e incluso "tonta" por comportarse de la manera en la que lo estaba haciendo.

"No voy a decir que he sido el hazmerreír o la tonta del bote porque no lo soy, pero, de ojos a todos los demás, yo era la que iba arrastrada detrás de Efrén y han equivocado el cariño, el respeto, la admiración y el amor que tengo por él con que yo quiera tener nada con él", ha comentado, a lo que su compañero no ha dudado en responder. Según ha explicado, el motivo era que prefería no dar lugar a equívocos, unas palabras que a Marta no han gustado especialmente.

Y es que todo fue a peor tras la confesión de Reyero. Como así ha explicado, quien realmente le atrae es Ivana Icardi. Unas palabras que dejaban completamente en shock a Marta López, muy dolida al descubrir que el que se suponía que iba a ser su apoyo en le concurso le daba la espalda. De hecho, la televisiva confesó anteriormente, en conversación con sus compañeras de concurso, que creía que Efrén no la quería, algo que él desmintió.

"Tú me dijiste: 'prométeme que no nos vamos a liar en la casa'. ¿Para qué me dices eso? Yo te dije que yo no pensaba liarme contigo, que hablaras por ti. Sabías que había otra chica", le ha comentado él al terminar la gala. A lo que ella, aún más dolida, respondía: "No quiero volver a saber nada más de ti en mi vida. Me has utilizado".

"Esto no me compensa. Estoy quedando como que estoy suplicando. Que se vaya él o que me vaya yo. Prefiero irme yo", le ha confesado Marta a Elena Rodríguez. Un pensamiento que compartía Efrén. Y es que, como así ha asegurado, prefiere que "se quede ella" antes que hacerle "sentir mal": "Si el jueves se queda ella y me voy yo, soy el más feliz del mundo".