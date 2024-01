El primer concursante que cae bajo la temida etiqueta de 'GH Dúo': "Falso, mueble, bienqueda..."

Ion Aramendi anunció en GH Dúo durante la noche del martes que ya había un concursante con la etiqueta más temida de cada edición de cualquier reality: "La peor etiqueta es la de mueble".

El presentador advirtió a Asraf Beno que estuviera atento a las imágenes que se iban a proyectar en el salón de la casa. En ellas, Marc Florensa, describía al marido de Isa Pantoja como un "falso, mueble, bienqueda que no va a aportar nada en la casa".

"Es muy hiriente", declaró Beno tras ver los ataques. Además, el exrepresentante de Ana María Aldón aseguró que Asraf tiene mucha prensa detrás: "Vive de vender su vida, de los medios de comunicación y encima evita conflictos".

Asraf: "Marc viene con todo estudiado" 📚 Ojalá un examen de 'GH Dúo' para sacar Matrícula de Honor#GHDúoSuperMartes pic.twitter.com/GP1vwsjKtD — Gran Hermano (@ghoficial) January 16, 2024

Asraf no dudó en defenderse, y aprovechó para hacer un alegato: "No he venido a decir que soy el esposo de o que mi es quien es. He venido como Asraf y no creo que haga falta sacar temas ni tener prejuicios sobre mí".

El que fuera finalista de Supervivientes criticó que sus compañeros llegaron con una estrategia al concurso. "Estáis jugando cartas fáciles, porque todos sabemos quiénes somos y de dónde venimos", explicó. "Estáis obsesionados con las estrategias", sentenció.

Elena Rodríguez fue la única en defender a Asraf: "No necesita sacar temas, solo le preguntan y él responde". Para finalizar, la madre de Adara Molinero explicó que hay tensión porque todos esperan posicionamientos.