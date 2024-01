Ivana Icardi y Elena Rodríguez estallan en 'GH Dúo': "Mientras yo esté en la casa vas a estar nominadísima"

Ivana Icardi y Elena Rodríguez protagonizaron la primera pelea de GH Dúo durante el programa del martes, donde Ion Aramendi tuvo que poner orden entre las dos concursantes por sus contestaciones.

La argentina estaba molesta con Elena porque vio una "sonrisa satisfactoria" cuando la nominaron el pasado domingo, como explicó. "Era expresión de 'te jodes", le dijo Ivana a Aramendi.

Elena, por su parte, estaba molesta por todos los insultos que Icardi le había propiciado en los pocos días que llevaban en la casa. "Juegas a pincharme y soltar mierdecitas de mí por toda la casa", le recordó. Además, aprovechó para lanzar una amenaza: "Mientras yo esté en la casa vas a estar nominadísima".

Elena, sobre las imágenes que hemos visto de Ivana: "Han quedado cosas muy claras en este vídeo. Que eres tú la que insulta, que eres tú la que inventas"



🔁 Brava Elena

🔁 Brava Elena

❤️ Pero, ¿qué dice? Ivana tiene la razón#GHDúoSuperMartes — Gran Hermano (@ghoficial) January 16, 2024

"Yo no me invento nada. Eres una vaga y una víctima", se defendió así Ivana. Ambas comenzaron a discutir en directo, de forma que no se entendía nada, por lo que el presentador tuvo que intervenir: "No se os entiende nada".

Finalmente, Ion Aramendi cortó la pelea anunciando el nombre de una de las cinco personas que se salvaba de la nominación durante la noche del marte: "¡Elena Rodríguez!".