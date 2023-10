Ruth Lorenzo y Nia Correia dejan sin palabras al público tras su rockera actuación en 'That's My Jam España'

El nuevo programa de Movistar Plus, That's My Jam España, presentado por Arturo Valls, está dejando grandes momentos desde su estreno a principios de octubre. Las que protagonizaron uno de ellos el pasado lunes 23 de octubre fueron Ruth Lorenzo y Nia Correia.

Cada semana cuatro nuevos invitados se enfrentan en parejas a diferentes retos musicales y ponen a prueba sus conocimientos en la materia. Esta vez, además de las dos artistas, participaron como invitados los cómicos Silvia Abril y Edu Soto.

Cantar en karaokes poco convencionales, hacer pruebas de mímica mientras bailan o participar en juegos de preguntas y respuestas son algunas de las pruebas por las que tienen que pasar las parejas participantes. En uno de los retos en los que se tuvieron que enfrentar Ruth Lorenzo y Nia Correia, las artistas dejaron al público allí presente y a los espectadores de casa con la boca abierta.

Batalla de superéxitos es la prueba en la que tuvieron que enfrentarse las cantantes. Por turnos fueron cantando los éxitos que iban apareciendo en pantalla. Entre ellos a Ruth le tocó cantar Cry Baby de Janis Joplin y, seguidamente, a Nia Correia le tocó The Best de Tina Turner, dejando un momento inolvidable en el plató de That's My Jam.

Arturo Valls se ha mostrado muy ilusionado con este nuevo proyecto. La versión original de That's My Jam está producida por la productora del presentador estadounidense Jimmy Fallon, Electric Hot Dog, junto a Universal Television Alternative Studio.

En la entrevista compartida por la Cadena Ser, el presentador valenciano comentó que el propio Jimmy Fallon declaró que "es la mejor adaptación de todas" y que se había quedado impresionado con el formato, algo que fue "un motivo de orgullo" para Arturo Valls.